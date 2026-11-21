Le Stade Rennais a profité de la trêve internationale pour s'offrir un gros coup de tension à travers une interview de Nicolas de Tavernost, président du conseil de surveillance du club breton. Franck Haise lui a répondu, et désormais Rennes doit filer droit en attendant un mercato d'hiver où des départs sont attendus.

Ouest-France en mettant un énorme coup de pression à l'entraîneur, estimant que les résultats et les prestations de la formation bretonne n'étaient pas à la hauteur des investissements financiers. Vendredi, Le début de saison de Rennnes était réussi, mais la machine s'est subitement enrayée et l'équipe de Franck Haise a reculé au classement, au point d'être huitième avant de se déplacer dimanche à Lorient. Cette semaine, alors que le club préparait le derby, Nicolas de Tavernost, très proche de la famille Pinault, est sorti du silence dansen mettant un énorme coup de pression à l'entraîneur, estimant que les résultats et les prestations de la formation bretonne n'étaient pas à la hauteur des investissements financiers. Vendredi, Franck Haise a répondu à son dirigeant , mais en attendant le Stade Rennais a tout intérêt à renouer rapidement avec la victoire afin d'éviter la crise. Il sera ensuite temps de passer au mercato d'hiver où le club a les idées claires avec plusieurs joueurs poliment poussés dehors.

Trois joueurs rennais préparent leurs valises

Ce samedi, à 24 heures du match Lorient-Rennes, Guillaume Lainé, journaliste du quotidien régional, évoque le prochain marché des transferts et annonce du mouvement, car Franck Haise a fait remarquer qu'il avait trop de joueurs pour pouvoir donner du temps de jeu aux jeunes comme le souhaite De Tavernost. « Le club espère profiter du mercato d’hiver pour en faire partir certains, comme Nordin, Merlin ou Blas », annonce notre confrère, qui pense donc que le mois de janvier sera très actif du côté du Roazhon Park. Si cette vague de départs se concrétise, il s'agira une nouvelle fois d'un constat d'échec pour le Stade Rennais. Ces dernières années, la famille Pinault a donné des moyens financiers aux dirigeants de leur club, mais pour l'instant cela n'a pas permis de connaître une saison réellement bonne, même si Rennes évolue tout de même en Ligue Europa.