Bordeaux annonce un nombre d'abonnés phénoménal
Ce samedi, les Girondins de Bordeaux reçoivent Boulazac au Stade Atlantique et encore une fois la formation bordelaise, qui évolue en Régional, peut compter sur un énorme public. La campagne d'abonnements du club au scapulaire a dépassé toutes les espérances.
Remonté à la deuxième place de la poule B de Régional 1 avec deux matchs en moins, Bordeaux est bien parti pour remonter en fin de saison. Il est vrai que l'équipe alignée par les Girondins est d'un niveau largement supérieur et que cela contribue à ramener de la sérénité dans un club qui en a enfin fini avec les années Gérard Lopez. Et si sportivement tout va bien du côté de la capitale girondine avant de recevoir Boulazac, avant-dernier, ce samedi au Stade Atlantique, l'enthousiasme est également de retour chez les supporters. Pour preuve, alors que cette affiche contre le club du Périgord n'est pas réellement sexy, ils seront plus de 10.000 dans les tribunes pour soutenir l'équipe entraînée. Arnaud Cormier. Une affluence incroyable et qui confirme que les Girondins de Bordeaux sont toujours dans le coeur des supporters. Même la campagne d'abonnements a été phénoménale.
6.000 abonnés pour Bordeaux en Régional
Le quotidien Sud-Ouest annonce que les Girondins de Bordeaux comptent actuellement près de 6.000 abonnés, alors que les dirigeants du club au scapulaire ont lancé la mise en vente il y a un peu moins de deux semaines. C'est forcément un record historique pour un club de Régional. Évoquant cette popularité incroyable, l'entraîneur des Girondins avoue que les résultats du club y sont forcément pour beaucoup. « On avait à cœur de réussir ce début de saison pour que les gens aient envie de revenir au stade, et produire quelque chose de sympa à regarder, comme j’ai entendu après le premier match au stade. Il faut qu’on donne envie aux Bordelais de nous soutenir », confie Arnaud Cormier dans le quotidien régional. Et il n'y a pas de raison que cela change, surtout si Bordeaux passe en tête du classement comme cela peut être le cas après cette journée de championnat.
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Ligue 1
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