Affecté par le départ de son ancien entraîneur Paulo Fonseca, l’Olympique Lyonnais n’a pas aimé les rumeurs sur les raisons de leur séparation. Le club rhodanien a profité d’un document de sa chaîne officielle pour mettre les choses au clair.

décision inattendue, que l’OL regrette profondément, d’autant plus par son timing en pleine saison », avant la sortie de Michele Kang. L'actionnaire américaine a fait part de sa déception en conférence de presse mercredi. L’Olympique Lyonnais a eu du mal à encaisser le départ de Paulo Fonseca. Dans le communiqué annonçant le transfert de l’entraîneur au Sporting Portugal, le club rhodanien a mentionné une «», avant la sortie de Michele Kang. L'actionnaire américaine a fait part de sa déception en conférence de presse mercredi.

La direction des Gones aurait pu s’arrêter là. Mais l’extrait d’un document de sa chaîne officielle est venu en rajouter une couche. On y voit effectivement le capitaine Corentin Tolisso s’en prendre à Paulo Fonseca devant tout le groupe. « Vous savez, vous dites tout le temps : "N’abandonnez jamais, n’abandonnez jamais." Mais aujourd’hui, j’ai le sentiment que c'est vous qui nous abandonnez », lâche ouvertement le milieu de terrain dans le vestiaire. Sans surprise, la séquence fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. C’était justement le souhait de la direction.

Habitué à publier des images croustillantes, et pas seulement pour attirer des abonnés sur sa chaîne officiel, l’Olympique Lyonnais joue la carte de la transparence afin de maîtriser le narratif sur des événements qui risquent de filtrer dans la presse. Le club utilise donc ces vidéos comme un moyen de défense. Dans ce cas précis, le discours offensif de Corentin Tolisso permet à Lyon de souligner les envies d’ailleurs de Paulo Fonseca. Et de démentir la rumeur selon laquelle les dirigeants souhaitaient pousser le technicien vers la sortie pour économiser son salaire imposant. Une manière subtile de tout mettre sur le dos du Portugais.