OL : Trahi par Fonseca, Lyon s’est vengé
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On est d'accord personne ne regarde le championnat Allemand et en Espagne désolé, mais le Real , le Barça mais aussi Atletico de Madrid se partagent les titres et bien malin celui qui connait le vainqueur en début de saison ! En France c'est le QSG et basta
Il a toujours sa famille , son père à Bron , juste une visite familiale...
"la candidature de Philippe Diallo à la PRÉSENCE de la FIFA"... "l'Europa a pousé"... "estome"... Relisez-vous !
C'est sur que Weah etait exeptionnel mais Susic , Rai, tonaldinho ou pauleta ont marqué l'histoire du PSG
Kroupi a tendance à se croire arrivé!Il est en train de prendre la grosse tête, esperons que quelqu'un lui remette la tête à l'endroit
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|23
|10
|7
|2
|1
|22
|10
|12
|21
|10
|6
|3
|1
|14
|7
|7
|20
|10
|6
|2
|2
|17
|10
|7
|18
|10
|6
|0
|4
|22
|14
|8
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|9
|6
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|12
|3
|16
|10
|4
|4
|2
|13
|11
|2
|16
|10
|5
|1
|4
|21
|21
|0
|15
|10
|4
|3
|3
|18
|12
|6
|15
|10
|4
|3
|3
|9
|8
|1
|13
|10
|4
|1
|5
|17
|15
|2
|13
|10
|3
|4
|3
|15
|14
|1
|11
|11
|3
|2
|6
|10
|18
|-8
|10
|10
|3
|1
|6
|18
|22
|-4
|10
|10
|3
|1
|6
|13
|24
|-11
|8
|10
|1
|5
|4
|12
|19
|-7
|8
|10
|2
|2
|6
|9
|19
|-10
|2
|11
|0
|2
|9
|10
|25
|-15