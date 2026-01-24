ICONSPORT_279860_0239
Rennes met 25 ME pour le successeur de Jacquet

Rennes24 janv. , 9:20
parHadrien Rivayrand
Le Stade Rennais pourrait prochainement perdre Jérémy Jacquet, en partance pour Chelsea. Les Bretons ont déjà en tête le nom de son remplaçant.
Le Stade Rennais ne manque pas de talent dans son effectif. Forcément, cela attire les plus grands clubs européens. C’est notamment le cas de l’insatiable Chelsea. Les Blues ont en effet mis le paquet pour s’attacher les services de Jérémy Jacquet. Le défenseur central crève l’écran depuis le début de la saison et la formation londonienne ne voulait pas laisser passer l’occasion de recruter une nouvelle pépite du football mondial. Une opération qui rapporterait gros à Rennes, puisque l'on évoque un montant supérieur à 50 millions d’euros. De quoi permettre au club breton de trouver aisément un remplaçant à Jacquet. Et le Stade Rennais s’est déjà positionné sur un autre talent de Ligue 1.

Rennes prépare ses arrières au mercato 

Selon les dernières informations de Florian Plettenberg, le Stade Rennais envisage en effet sérieusement d’entamer des négociations pour Charlie Cresswell si Jérémy Jacquet prend la direction de Chelsea. Toulouse ne sera cependant pas facile en affaires, puisque le TFC réclame plus de 30 millions d’euros pour le laisser partir en cours de saison. Le VfL Wolfsburg a déjà été écarté après avoir formulé une offre de 23 millions d’euros, refusée par le club toulousain. D'après certaines indiscrétions, le Stade Rennais pourrait offrir entre 25 et 26 millions d'euros pour rafler la mise pour Cresswell.

Le Stade Rennais prépare ses arrières en cas de départ de Jacquet, même si celui-ci n’est pas encore acté, les négociations s’annonçant compliquées entre les différentes parties. Les pensionnaires du Roazhon Park, qui vont bien mieux depuis quelques semaines, ne comptent pas s’affaiblir en cours de saison. Cette fin de mercato hivernal est encore loin d’être terminée pour les Bretons, qui ont récemment annoncé l’arrivée de Sebastian Szymanski, international polonais. Seko Fofana, de son côté, pourrait filer en prêt au Portugal. Le FC Porto et Benfica font partie des clubs intéressés par l’Ivoirien.
