Fofana fait ses valises, la bonne nouvelle pour Rennes

Rennes23 janv. , 22:20
parGuillaume Conte
Le Stade Rennais n'arrivait pas à caser Seko Fofana, qui n'entre plus dans les plans d'Habib Beye pour cette saison. Deux clubs portugais se battent désormais pour l'avoir.
C’est la dernière ligne droite du mercato, et si le Stade Rennais est attaqué sur plusieurs de ses joueurs prometteurs comme Meïté et Jacquet, pas grand chose en vue en ce qui concerne ses éléments les plus contestés. C’est notamment le cas de Seko Fofana, dont le retour en France n’a pas été couronné de succès. Arrivé pour sauver une formation rennaise de la relégation la saison dernière, l’Ivoirien a perdu sa place en quelques mois. Son manque de maitrise technique et sa faculté à faire les mauvais choix ont provoqué cette décision de Habib Beye, qui a recommandé à ses dirigeants de lui trouver une porte de sortie.
Mais pas facile avec son salaire colossal. Néanmoins, selon Ouest-France un prêt sans option d’achat se dessine pour l’ancien taulier du RC Lens. Deux clubs portugais sont sur les rangs : le FC Porto et le Benfica Lisbonne. De quoi relancer Fofana, sans aucune promesse de transfert à l’issue de ce prêt toutefois. La possibilité de disputer une Coupe d’Europe et de rejoindre un championnat compétitif dans des clubs qui jouent pour des titres chaque saison, a séduit l’Ivoirien.
Pour Rennes, ce serait l’économie d’un salaire non négligeable, mais aussi le départ d’un joueur important du vestiaire qui n’apportait plus vraiment au groupe. Les discussions sont annoncées comme « sérieuses » par le journal régional, qui souligne que l’optimisme est plutôt de rigueur. Il reste encore du temps pour finaliser une opération qui permettrait de tirer un trait, certes provisoire, sur ce passage pour le moment raté de Seko Fofana à Rennes.
S. Fofana

S. Fofana

FranceFrance Âge 30 Milieu

Ligue 1

2025/2026
Matchs12
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
