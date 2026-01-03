ICONSPORT_272994_0310

Rennes : Merlin ne claque pas la porte et s’énerve

Rennes03 janv. , 18:30
parCorentin Facy
0
Recruté en provenance de l’OM l’été dernier, Quentin Merlin ne s’est pas imposé comme un élément indiscutable au Stade Rennais. Malgré certaines rumeurs, le latéral gauche de 23 ans n’envisage pas un départ.
Acheté par le Stade Rennais à l’Olympique de Marseille pour 13 millions d’euros l’été dernier, Quentin Merlin devait jouer un rôle majeur en Bretagne cette saison. Au contraire de Valentin Rongier, qui s’est très vite imposé au point de devenir capitaine de l’équipe, l’ex-latéral gauche du FC Nantes n’a pas crevé l’écran aux yeux de son entraîneur Habib Beye. Remplaçant une fois sur deux en moyenne, Quentin Merlin a même été cité parmi les potentiels joueurs qui pourraient faire leurs valises lors du mercato hivernal.
Foot Mercato confiait mi-décembre que le joueur né à Nantes envisageait de claquer la porte. Des rumeurs que Quentin Merlin a balayé dans des propos relayés par Ouest France avant le choc entre Rennes et Lille ce samedi en Ligue 1. « Non ! J’ai vu ça aussi sur certains médias : « Quentin Merlin a claqué la porte »… Tout ça, c’est faux. Je suis très bien ici. Il y a de la concurrence mais ça fait partie du football. Mousa (Al-Tamari) performe, l’équipe performe » a lancé Quentin Merlin, désireux de mettre les choses au clair au sujet de son avenir, avant de poursuivre.

Lire aussi

Rennes : Quentin Merlin claque la porteRennes : Quentin Merlin claque la porte
« Bien sûr, je ne suis pas le plus heureux d’être sur le banc, j’ai envie de jouer. Mais je travaille. Et à chaque fois que je rentre, je me donne à 100 %. Je suis plutôt content de mes entrées. C’est à moi de faire plus, de travailler encore plus, de montrer au coach que je suis un titulaire. Il y a des moments dans une carrière où l’on joue moins. Ça arrive en ce moment, mais il ne faut pas lâcher » estime l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille. Alors que la concurrence est importante à gauche après la belle première partie de saison d’Al-Tamari, le joueur formé à Nantes a développé un nouvel atout : sa polyvalence, Habib Beye l’ayant également utilisé à droite, où Frankowski fait moins l’unanimité. C’est malgré tout sur le banc que Merlin est pressenti pour démarrer le match de la 17e journée à Lille ce samedi.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_281216_0002
Ligue 1

LOSC - Rennes : les compos (21h05 sur Ligue1+)

ICONSPORT_281203_0098
OGC Nice

Nice : Wahi marque 8 minutes après ses débuts (vidéo)

ICONSPORT_280428_0173
Ligue 1

TV : PSG - Paris FC, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

ICONSPORT_279190_0007 (1)
Rennes

« Le Real, rien que le Real » : La star de Rennes a tranché

Fil Info

03 janv. , 20:23
LOSC - Rennes : les compos (21h05 sur Ligue1+)
03 janv. , 20:21
Nice : Wahi marque 8 minutes après ses débuts (vidéo)
03 janv. , 20:20
TV : PSG - Paris FC, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
03 janv. , 20:00
« Le Real, rien que le Real » : La star de Rennes a tranché
03 janv. , 19:30
L'OL et Francfort en bataille pour ce transfert à 10 ME
03 janv. , 19:06
L1 : En mode européen, l'OL maîtrise Monaco
03 janv. , 19:03
L1 : Programme TV et résultats de la 17e journée
03 janv. , 19:02
CAN 2025 : Le Sénégal se fait peur mais élimine le Soudan
03 janv. , 19:02
CAN 2025 : Programme des huitièmes de finale

Derniers commentaires

L1 : En mode européen, l'OL maîtrise Monaco

… Succès de prestige pour l’Olympique Lyonnais. … Ah ouais, la Bêtise de Foutre01 , il a tout compris … 🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Monaco-OL : Attentat sur Tagliafico, l'image choc

Toujours aussi c.n à ce que je vois. Pauvre naze...

L1 : En mode européen, l'OL maîtrise Monaco

Tu as toujours le seum. Normal. ^^

L1 : En mode européen, l'OL maîtrise Monaco

Bravo l'OL... pour cette victoire totalement méritée. 😁

OM : Longoria fait le ménage dans le vestiaire

On retiendra son entrée en jeu contre le Pana pour la séance de penalties au cours de laquelle il sera parti 5 fois du mauvais côté. RIP

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading