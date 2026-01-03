Rennes : Merlin ne claque pas la porte et s’énerve

Recruté en provenance de l’OM l’été dernier, Quentin Merlin ne s’est pas imposé comme un élément indiscutable au Stade Rennais. Malgré certaines rumeurs, le latéral gauche de 23 ans n’envisage pas un départ.

Acheté par le Stade Rennais à l’Olympique de Marseille pour 13 millions d’euros l’été dernier, Quentin Merlin devait jouer un rôle majeur en Bretagne cette saison. Au contraire de Valentin Rongier, qui s’est très vite imposé au point de devenir capitaine de l’équipe, l’ex-latéral gauche du FC Nantes n’a pas crevé l’écran aux yeux de son entraîneur Habib Beye. Remplaçant une fois sur deux en moyenne, Quentin Merlin a même été cité parmi les potentiels joueurs qui pourraient faire leurs valises lors du mercato hivernal.

Foot Mercato confiait mi-décembre que le joueur né à Nantes envisageait de claquer la porte. Des rumeurs que Quentin Merlin a balayé dans des propos relayés par Ouest France avant le choc entre Rennes et Lille ce samedi en Ligue 1. « Non ! J’ai vu ça aussi sur certains médias : « Quentin Merlin a claqué la porte »… Tout ça, c’est faux. Je suis très bien ici. Il y a de la concurrence mais ça fait partie du football. Mousa (Al-Tamari) performe, l’équipe performe » a lancé Quentin Merlin, désireux de mettre les choses au clair au sujet de son avenir, avant de poursuivre.

Lire aussi Rennes : Quentin Merlin claque la porte

« Bien sûr, je ne suis pas le plus heureux d’être sur le banc, j’ai envie de jouer. Mais je travaille. Et à chaque fois que je rentre, je me donne à 100 %. Je suis plutôt content de mes entrées. C’est à moi de faire plus, de travailler encore plus, de montrer au coach que je suis un titulaire. Il y a des moments dans une carrière où l’on joue moins. Ça arrive en ce moment, mais il ne faut pas lâcher » estime l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille. Alors que la concurrence est importante à gauche après la belle première partie de saison d’Al-Tamari, le joueur formé à Nantes a développé un nouvel atout : sa polyvalence, Habib Beye l’ayant également utilisé à droite, où Frankowski fait moins l’unanimité. C’est malgré tout sur le banc que Merlin est pressenti pour démarrer le match de la 17e journée à Lille ce samedi.