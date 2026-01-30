Rennes : Méïté s’en va, un prodige marocain en approche

Pour compenser le départ de Kader Meïté, le Stade Rennais a des vues sur l'une des révélations du football marocain : Yassir Zabiri.

Kader Meïté, 30 matchs chez les professionnels, va quitter son club formateur pour la somme de 30 millions d’euros. Un transfert qui semblait impensable il y a quelques semaines, mais le Stade Rennais n’a pas pu résister au pressing d’Al-Hilal pour faire signer sa pépite offensive. A 18 ans, l’international espoirs tricolore va toucher un salaire inimaginable pour lui en Saudi Pro League, et certainement revenir en Europe dans un ou deux ans avec encore une carrière devant lui.

Al-Hilal perturbe deux fois le Stade Rennais

De son côté, le Stade Rennais perd encore un grand espoir de son centre de formation, mais réalise une nouvelle très grosse vente pour gonfler ses recettes. Même s’il n’était pas totalement un titulaire, Meïté va laisser un trou dans l’effectif d’Habib Beye.

Pour compenser cette perte, le club breton cherche à faire venir Yassir Zabiri, qui s’est fait remarquer lors de la dernière Coupe du monde U20. Après cet évènement où il a brillé, tant individuellement que collectivement, l’attaquant de 20 ans a eu sa chance en D1 portugaise avec son club de Famalicao. Avec quatre buts en 12 matchs, il confirme son énorme potentiel et sa valeur a grimpé en flèche pour approcher les 8 ME. Selon Foot Mercato , il est la priorité des « Rouge et Noir » pour compenser le départ de Méïté et récupérer un nouveau grand espoir du football mondial.

A noter qu'Al-Hilal, qui a déjà réussi à faire signer Kader Meité, est aussi intéressé par Zabiri, selon les médias africains.