Rennes : Méïté s’en va, un prodige marocain en approche

Rennes30 janv. , 19:00
parGuillaume Conte
Pour compenser le départ de Kader Meïté, le Stade Rennais a des vues sur l'une des révélations du football marocain : Yassir Zabiri.
Kader Meïté, 30 matchs chez les professionnels, va quitter son club formateur pour la somme de 30 millions d’euros. Un transfert qui semblait impensable il y a quelques semaines, mais le Stade Rennais n’a pas pu résister au pressing d’Al-Hilal pour faire signer sa pépite offensive. A 18 ans, l’international espoirs tricolore va toucher un salaire inimaginable pour lui en Saudi Pro League, et certainement revenir en Europe dans un ou deux ans avec encore une carrière devant lui.

Al-Hilal perturbe deux fois le Stade Rennais

De son côté, le Stade Rennais perd encore un grand espoir de son centre de formation, mais réalise une nouvelle très grosse vente pour gonfler ses recettes. Même s’il n’était pas totalement un titulaire, Meïté va laisser un trou dans l’effectif d’Habib Beye.
Pour compenser cette perte, le club breton cherche à faire venir Yassir Zabiri, qui s’est fait remarquer lors de la dernière Coupe du monde U20. Après cet évènement où il a brillé, tant individuellement que collectivement, l’attaquant de 20 ans a eu sa chance en D1 portugaise avec son club de Famalicao. Avec quatre buts en 12 matchs, il confirme son énorme potentiel et sa valeur a grimpé en flèche pour approcher les 8 ME. Selon Foot Mercato, il est la priorité des « Rouge et Noir » pour compenser le départ de Méïté et récupérer un nouveau grand espoir du football mondial.
A noter qu'Al-Hilal, qui a déjà réussi à faire signer Kader Meité, est aussi intéressé par Zabiri, selon les médias africains.
Derniers commentaires

OM : « Je suis encore là », De Zerbi prend la parole

C'est toi qui comprend rien, si paris fini 3 ème exemple c'est un bon résultat ou mauvais résultat ??

OM : « Je suis encore là », De Zerbi prend la parole

T’es vraiment un clown… triste clown … 😂🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

OM : « Je suis encore là », De Zerbi prend la parole

Pour un grand club comme Liverpool 6 ème c'est pas suffisant, un club comme Liverpool doit rivaliser pour le titre avec arsenal et city c'est loin d'être le cas, surtout après avoir dépensé 450 M au mercato

OM : « Je suis encore là », De Zerbi prend la parole

… Mais il y a ce manque de régularité et de constance … Aurait-il compris que ses compos aléatoires sont débiles ou bien parle t-il d’autre chose ? 🤔🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

OM : « Je suis encore là », De Zerbi prend la parole

6è à 2 pts du 4è… mauvais résultat ou mauvaise foi de ta part ? ou alors c’est que tu ne comprends rien au Futchboal … 🤪🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
45191432411526
2
Lens
43191414331617
3
O. Marseille
38191225442024
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3219102734295
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
291985631238
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Nice
211963102536-11
14
Paris
20195592432-8
15
Le Havre
20194871624-8
16
Nantes
141935111834-16
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

