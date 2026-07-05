ICONSPORT_265350_0029

Rennes : Mayenda et Reynolds arrive, Cresswell va suivre

Rennes05 juil. , 15:30
parGuillaume Conte
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Rennes ne rigole pas en ce début de mercato, et va lâcher quasiment 50 millions d'euros pour faire venir trois joueurs dans les prochains jours.
Gros début du mois de juillet pour le Stade Rennais, qui a bouclé deux nouvelles opérations. L’attaquant Eliezer Mayenda a passé ce samedi soir sa visite médicale et va signer dans les prochaines heures pour le club breton, en provenance de Sunderland, pour un montant supérieur à 20 ME hors bonus. Le joueur a déjà fait ses adieux à son club des Black Cats, après trois années et une très belle saison lors de la remontée en Premier League.
Dans la foulée, Rennes a trouvé un accord total pour le latéral américain Bryan Reynolds affirme Le Parisien. Il ne manque plus que le visa pour le défenseur US pour qu’il arrive en provenance de Westerlo, certainement en fin de semaine prochaine. Ce sera pour une somme de 4 ME.
Enfin, les « Rouge et Noir » sont en train de doubler Crystal Palace pour faire signer Charlie Creswell. L’impressionnant défenseur central de Toulouse se dirige vers la Bretagne, dans le cadre d’un transfert dépassant là aussi les 23 millions d’euros. Toutefois, le club anglais cherche à faire une dernière offre pour inverser la tendance, mais c’est bien Rennes qui a les devants sur ce dossier affirme Sacha Tavolieri.
Trois arrivées pour compléter un mercato déjà ambitieux avec notamment Adrien Thomasson, Gonçalo Oliveira, Issa Soumaré et Nicolas Lemaitre. Si pour le moment, le Stade Rennais n’a déboursé que 6 ME pour se renforcer, l’enveloppé globale devrait dépasser les 50 millions d’euros si les trois dossiers pré-cités se finalisent. Et ce n’est pas fini, puisque le pensionnaire du Roazhon Park cherche encore à faire venir un ailier pour compléter son effectif.
Articles Recommandés
ICONSPORT_369475_0091 Garcia
Mondial 2026

Rudi Garcia vire De Bruyne, la Belgique l’adore

ICONSPORT_369672_0073 Lucas Hernandez
PSG

PSG : Lucas Hernandez refuse une offre incroyable

ICONSPORT_369408_0388
Mondial 2026

TV : France - Maroc, à quelle heure et sur quelles chaines ?

ICONSPORT_369633_0566
Mondial 2026

Mondial 2026 : Le programme TV des quarts de finale

Fil Info

05 juil. , 17:00
Rudi Garcia vire De Bruyne, la Belgique l’adore
05 juil. , 16:30
PSG : Lucas Hernandez refuse une offre incroyable
05 juil. , 16:00
TV : France - Maroc, à quelle heure et sur quelles chaines ?
05 juil. , 15:03
Mondial 2026 : Le programme TV des quarts de finale
05 juil. , 15:00
L’OL a 30 jours pour boucler sa priorité du mercato
05 juil. , 14:30
« J’espère que la FIFA nous entend », l’arbitre de France-Paraguay fait péter un câble en Suisse
05 juil. , 14:10
Officiel : Denzel Dumfries signe au Real Madrid pour 20 ME
05 juil. , 14:00
OM : Greenwood a choisi sa destination, accord imminent
05 juil. , 13:30
L'ASSE accepte de vendre deux joueurs cruciaux

Derniers commentaires

La France applaudit le garde du corps de Mbappé

Mais qui doute de l'importance qu'a Dembélé ? En terme de performance comme de leadership et de soutien c'est un élément indispensable.

Le PSG prêt à lâcher 150 ME pour un flop du Mondial

Balagun t es sur ???

PSG : Lucas Hernandez refuse une offre incroyable

A 13,2Millions par an tu m'étonnes, il est bien à Paname !!!

L’arbitre de France-Paraguay choque le monde

ton français nous fait pleurer

L'OL s'enflamme pour son nouveau Cherki

Oui c'était la même chose avec Benzema, mais tous ceux qui connaissent bien ces deux cas , sourient gentiment. Rayan éclaboussait de son talent chaque match auxquels il participait. En ayant souvent 2 ans de moins que les autres joueurs.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

Loading