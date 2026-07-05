Rennes : Mayenda et Reynolds arrive, Cresswell va suivre

Rennes ne rigole pas en ce début de mercato, et va lâcher quasiment 50 millions d'euros pour faire venir trois joueurs dans les prochains jours.

Gros début du mois de juillet pour le Stade Rennais , qui a bouclé deux nouvelles opérations. L’attaquant Eliezer Mayenda a passé ce samedi soir sa visite médicale et va signer dans les prochaines heures pour le club breton, en provenance de Sunderland, pour un montant supérieur à 20 ME hors bonus. Le joueur a déjà fait ses adieux à son club des Black Cats, après trois années et une très belle saison lors de la remontée en Premier League.

Dans la foulée, Rennes a trouvé un accord total pour le latéral américain Bryan Reynolds affirme Le Parisien. Il ne manque plus que le visa pour le défenseur US pour qu’il arrive en provenance de Westerlo, certainement en fin de semaine prochaine. Ce sera pour une somme de 4 ME.

Enfin, les « Rouge et Noir » sont en train de doubler Crystal Palace pour faire signer Charlie Creswell. L’impressionnant défenseur central de Toulouse se dirige vers la Bretagne, dans le cadre d’un transfert dépassant là aussi les 23 millions d’euros. Toutefois, le club anglais cherche à faire une dernière offre pour inverser la tendance, mais c’est bien Rennes qui a les devants sur ce dossier affirme Sacha Tavolieri.

Trois arrivées pour compléter un mercato déjà ambitieux avec notamment Adrien Thomasson, Gonçalo Oliveira, Issa Soumaré et Nicolas Lemaitre. Si pour le moment, le Stade Rennais n’a déboursé que 6 ME pour se renforcer, l’enveloppé globale devrait dépasser les 50 millions d’euros si les trois dossiers pré-cités se finalisent. Et ce n’est pas fini, puisque le pensionnaire du Roazhon Park cherche encore à faire venir un ailier pour compléter son effectif.