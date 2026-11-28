L'OL affiche de belles ambitions cette saison malgré des moyens toujours limités. Le club rhodanien vise notamment une qualification pour la prochaine Ligue des champions.

L'Olympique Lyonnais souffle le chaud et le froid depuis quelques semaines, mais entend bien préserver ses ambitions pour la suite de la saison. Le club rhodanien a récemment perdu Paulo Fonseca et Carlos Vicens a désormais du pain sur la planche pour tirer le meilleur de son effectif. L'Espagnol pourra toutefois s'appuyer sur le travail déjà réalisé au cours des derniers mois. L' OL est notamment le deuxième club de Ligue 1 en nombre de points récoltés sur l'année civile 2026.

L'OL, un rythme impressionnant en Ligue 1

Comme l'a rappelé ces dernières heures le média Olympique et Lyonnais, l'Olympique Lyonnais affiche en effet le deuxième meilleur bilan du championnat sur l'année civile 2026, derrière le PSG. Depuis janvier, les Gones ont récolté 53 points, contre 66 pour le club de la capitale. La saison dernière, les pensionnaires du Groupama Stadium avaient terminé à la quatrième place. L'OL voudra faire encore mieux lors de cet exercice, notamment pour décrocher une qualification directe en Ligue des champions et éviter les tours préliminaires. Après 11 journées disputées, les Lyonnais occupent la cinquième place du championnat. Ils auront une belle occasion de prendre de précieux points ce dimanche soir avec la réception de l'AS Monaco, un concurrent direct dans la course aux places européennes.

En Ligue Europa, les hommes de Carlos Vicens devront également se montrer à la hauteur pour poursuivre leur parcours et atteindre le tour suivant. Le prochain mercato hivernal aura aussi une importance particulière, puisque les dirigeants lyonnais devront une nouvelle fois vendre certains joueurs afin de respecter les exigences du fair-play financier. Les défis ne manqueront donc pas pour l'OL au cours des prochains mois.