Rennes : Les Pinault disent adieu au nouveau stade

Interrogé par Ouest-France, le président du Stade Rennais a évoqué une modernisation à venir du Roazhon Park. Le projet d’un nouveau stade semble en revanche au point mort.

Malgré la volonté de la famille Pinault, le projet de création d’un nouveau stade est au point mort au Stade Rennais . Les propriétaires du club breton se sont pour l’instant heurtés à trop d’obstacles administratifs et environnementaux, ce qui ne leur a pas permis d’avancer comme ils l’auraient souhaité sur la création d’une nouvelle enceinte pour le club Rouge et Noir. Le président Arnaud Pouille se concentre par conséquent sur la modernisation du Roazhon Park avec l’objectif de pouvoir accueillir plus de spectateurs qu’actuellement.

Depuis 2024, le club breton s’est dit ouvert à un agrandissement du Roazhon Park. La première étape pourrait être de supprimer certains sièges. Avec des zone debout, le Stade Rennais est susceptible d’accueillir davantage de spectateurs comme l’a fait savoir l’ancien dirigeant du RC Lens à Ouest-France. « Déjà, essayons de travailler sur le stade existant » a tempéré Arnaud Pouille, interrogé par le projet de nouveau stade, avant d’évoquer le Roazhon Park.

« On travaille pour enlever des sièges dans certaines zones. Peut-être qu’en accord avec les collectivités, on pourra agrandir la capacité dans certaines zones. Une tribune debout ? Ça avance, c’est un sujet qui tient beaucoup à cœur aux supporters. En enlevant les sièges, vous rendez les tribunes encore plus festives. Le but est de faire une période de tests » poursuit le président rennais avant de conclure. « Là, on est dans la première phase, c’est-à-dire enlever des sièges dans certaines zones, et l’on verra si tout se passe bien. Il n’y a plus de frein, c’est accepté par l’UEFA pour les rencontres internationales ». Une nouveauté que les supporters rennais pourraient donc découvrir dans les prochaines semaines alors que des tribunes debout ont déjà vu le jour dans certains stades de France comme Bollaert à Lens ou la Meinau à Strasbourg.