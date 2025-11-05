Beye nouveau patron, Rennes recrute au PSG

Ils sont tellement faibles les ritals qu’on ne voit pas comment les Sardines ne gagneraient pas ce match…🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
Victoire obligatoire pour les Sardines, sinon cata directe 🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
La meilleure équipe qu'on puisse aligner ce soir. En espérant aucun blessé au terme de la soirée..
Et toi tu en connais un rayon au niveau profondeur a force de te faire fourrer 🤣😂🤣
on ne trouve pas 2 lateraux du niveau de Nunez et Hakimi dans un effectif ,un attaquant ballon d'or tu es un beau connard.Nos meilleurs joueurs sont décimés et le niveau des suppleants est plus faible c'est évident mais tu es trop con pour comprendre ça
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|24
|11
|7
|3
|1
|21
|9
|12
|22
|11
|7
|1
|3
|25
|11
|14
|22
|11
|7
|1
|3
|17
|10
|7
|20
|11
|6
|2
|3
|23
|13
|10
|20
|11
|6
|2
|3
|23
|17
|6
|20
|11
|6
|2
|3
|16
|12
|4
|19
|11
|6
|1
|4
|22
|16
|6
|17
|11
|5
|2
|4
|16
|16
|0
|15
|11
|4
|3
|4
|17
|15
|2
|15
|11
|3
|6
|2
|18
|17
|1
|14
|11
|4
|2
|5
|18
|20
|-2
|13
|11
|3
|4
|4
|12
|16
|-4
|10
|11
|2
|4
|5
|14
|18
|-4
|10
|11
|2
|4
|5
|8
|15
|-7
|9
|11
|2
|3
|6
|10
|17
|-7
|9
|11
|2
|3
|6
|13
|25
|-12
|8
|11
|2
|2
|7
|10
|26
|-16
|7
|11
|2
|1
|8
|7
|17
|-10
