Habib Beye

Beye nouveau patron, Rennes recrute au PSG

Rennes05 nov. , 17:00
parEric Bethsy
0
Au bord du licenciement la semaine dernière, Habib Beye a finalement été conforté par ses dirigeants. L’entraîneur du Stade Rennais a regagné les faveurs de la direction qui envisage de recruter au Paris Saint-Germain pour le mettre dans les meilleures conditions.
Habib Beye serait presque miraculé. Il y a encore quelques jours, l’entraineur de Rennes semblait condamné à prendre la porte. Son équipe enchaînait les contre-performances et certains cadres étaient annoncés favorables à son éviction. Mais ça, c’était avant le nul à Toulouse (2-2) et surtout la victoire convaincante face à Strasbourg (4-1). Le jeune technicien, incontestablement soutenu par son vestiaire, a maintenant regagné les faveurs de ses dirigeants.
Nos confrères de Foot Mercato confirment la tendance et ajoutent que le club breton veut faciliter le travail d’Habib Beye. L’objectif consiste à mettre l’entraîneur dans les meilleures conditions avec un staff renforcé. A la place de Laurent Bessière, le préparateur en charge de la performance qui avait été amené par le président Arnaud Pouille en mai dernier, la famille Pinault aimerait nommer Eric Blahic. Quant à la deuxième recrue envisagée, les actionnaires du Stade Rennais pensent à Mathieu Le Scornet. Il s’agirait d’un retour puisque l’actuel directeur du centre de formation et de préformation du Paris Saint-Germain a travaillé pendant 13 ans chez les Rouge et Noir.

En tant qu’éducateur dans les plus jeunes catégories, puis comme responsable des U15, celui qui avait fini par intégrer le staff de l’équipe première a notamment accompagné des talents tels qu’Ousmane Dembélé, Eduardo Camavinga et Désiré Doué. Son parcours l’avait ensuite mené vers Strasbourg où il occupait le poste d’adjoint de Julien Stéphan et de Patrick Vieira, avant de prendre les commandes de l’équipe réserve (N3). Ce n’est qu’en juillet dernier que Mathieu Le Scornet a rejoint le Paris Saint-Germain. Il faudra donc le convaincre d’interrompre son aventure parisienne à peine entamée.
0
