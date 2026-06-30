17 me pour blas l offre qui fait craquer rennes iconsport 260406 0469 395103

Rennes : Le mercato s'accélère, 5 départs actés

Rennes30 juin , 11:40
parHadrien Rivayrand
1
Ajouter comme source préférée sur Google
Le Stade Rennais s'apprête à vivre un été particulièrement animé sur le marché des transferts. De nombreux départs sont notamment attendus au cours des prochaines semaines.
À Rennes, l'ambition est de mise avant le début de cette nouvelle saison. Les Bretons devront jongler entre la Ligue 1, la Coupe de France et la Ligue Europa. Franck Haise souhaite logiquement disposer de l'effectif le plus compétitif possible pour répondre à ces exigences. Mais avant de pouvoir recruter, le Stade Rennais devra surtout alléger son effectif. Un important chantier attend les dirigeants bretons, avec plusieurs départs majeurs qui pourraient être officialisés dans les prochaines semaines.

Le Stade Rennais aura pas mal de travail 

Selon des informations relayées par le compte X ROUGEmémoire, le directeur sportif Loïc Désiré a évoqué plusieurs dossiers de sortie concernant Lilian Brassier, Alidu Seidu, Jordan James, Ludovic Blas et Breel Embolo. Ces ventes pourraient permettre au Stade Rennais de récupérer des liquidités importantes afin de financer une partie de son recrutement estival. Si Franck Haise espère conserver certains de ces joueurs, les contraintes économiques et la nécessité de rééquilibrer l'effectif pourraient pousser le club à faire des choix forts.

Lire aussi

Il vient d'arriver, Rennes le prolonge déjàIl vient d'arriver, Rennes le prolonge déjà
Dans le sens des arrivées, le latéral droit américain Bryan Reynolds, actuellement sous contrat à Westerlo, est annoncé proche d'un transfert en Bretagne. Eliezer Mayenda, l'attaquant franco-espagnol de Sunderland, figure également parmi les pistes étudiées pour compenser un éventuel départ de Breel Embolo.
Le mercato rennais ne devrait toutefois pas s'arrêter là. Les dirigeants souhaitent renforcer plusieurs secteurs afin d'offrir davantage de profondeur à l'effectif, indispensable pour enchaîner les rencontres sur plusieurs tableaux. L'objectif est clair : retrouver une place parmi les meilleures équipes de Ligue 1 tout en réalisant un parcours ambitieux en Ligue Europa et en Coupe de France. Tel sera le défi de Franck Haise à Rennes.
Articles Recommandés
ICONSPORT_367696_0020
Liga

Barça : Le double de Lamine Yamal a signé !

Bidstrup ICONSPORT_266096_0036
OL

OL : Trois recrues officialisées le 1er juillet

Beye ICONSPORT_365493_0226
OM

Habib Beye réclame 3 millions d’euros pour quitter l’OM

ICONSPORT_309870_0164
PSG

Le PSG va claquer 250 ME pour son mercato

Fil Info

30 juin , 14:30
Barça : Le double de Lamine Yamal a signé !
30 juin , 14:00
OL : Trois recrues officialisées le 1er juillet
30 juin , 13:40
Habib Beye réclame 3 millions d’euros pour quitter l’OM
30 juin , 13:20
Le PSG va claquer 250 ME pour son mercato
30 juin , 13:00
ASSE : Zéro recrue au mercato, la folle idée de Ian Cathro
30 juin , 12:49
LFP : Le directeur général Arnaud Rouger démissionne
30 juin , 12:40
OL : Endrick à Lyon, cet indice qui ne trompe pas
30 juin , 12:24
Officiel : Flavio Nazinho signe à Monaco jusqu’en juin 2030
30 juin , 12:20
OM : McCourt confie une mission à 55 ME à Benatia

Derniers commentaires

Habib Beye réclame 3 millions d’euros pour quitter l’OM

Au prochain

EdF : Les Français demandent pardon à Kylian Mbappé

Tous ceux qui ont critiqué Kylian Mbappé.

Habib Beye réclame 3 millions d’euros pour quitter l’OM

Puis désolé de ne pas avoir été éliminer de coupe d'Europe, votre projet tombe à l'eau

LFP : Le directeur général Arnaud Rouger démissionne

Celle-là !!!... il fallait la faire !... surtout venant d'un décérébré tel que toi. Mdr

Habib Beye réclame 3 millions d’euros pour quitter l’OM

Faut te tenir au courant le lyonnais, la DNCG c'est passé déjà

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

Loading