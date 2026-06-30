Rennes : Le mercato s'accélère, 5 départs actés

Le Stade Rennais s'apprête à vivre un été particulièrement animé sur le marché des transferts. De nombreux départs sont notamment attendus au cours des prochaines semaines.

Rennes , l'ambition est de mise avant le début de cette nouvelle saison. Les Bretons devront jongler entre la Ligue 1 , la Coupe de France et la Ligue Europa. Franck Haise souhaite logiquement disposer de l'effectif le plus compétitif possible pour répondre à ces exigences. Mais avant de pouvoir recruter, le Stade Rennais devra surtout alléger son effectif. Un important chantier attend les dirigeants bretons, avec plusieurs départs majeurs qui pourraient être officialisés dans les prochaines semaines.

Le Stade Rennais aura pas mal de travail

Selon des informations relayées par le compte X ROUGEmémoire, le directeur sportif Loïc Désiré a évoqué plusieurs dossiers de sortie concernant Lilian Brassier, Alidu Seidu, Jordan James, Ludovic Blas et Breel Embolo. Ces ventes pourraient permettre au Stade Rennais de récupérer des liquidités importantes afin de financer une partie de son recrutement estival. Si Franck Haise espère conserver certains de ces joueurs, les contraintes économiques et la nécessité de rééquilibrer l'effectif pourraient pousser le club à faire des choix forts.

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Dans le sens des arrivées, le latéral droit américain Bryan Reynolds, actuellement sous contrat à Westerlo, est annoncé proche d'un transfert en Bretagne. Eliezer Mayenda, l'attaquant franco-espagnol de Sunderland, figure également parmi les pistes étudiées pour compenser un éventuel départ de Breel Embolo.