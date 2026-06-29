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Il vient d'arriver, Rennes le prolonge déjà

Rennes29 juin , 21:00
parGuillaume Conte
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Quatre mois après son arrivée, Franck Haise est bien parti pour déjà prolonger son contrat avec le Stade Rennais. L’entraineur fait l’unanimité et rêve de s’installer sur le long terme.
Depuis le départ de Bruno Genesio, les entraineurs se sont succédés sur le banc du Stade Rennais. Un club qui dispose de moyens considérables, et qui se voulait régulièrement européen, mais a manqué le train deux années de suite. Avec Franck Haise, la formation bretonne espère avoir trouvé la bonne personne pour remettre le Stade Rennais en haut de l’échiquier en France.

Haise et Rennes, ça sent le mariage longue durée

Ainsi, selon les informations d’Ouest-France, les « Rouge et Noir » envisagent de conserver sur la durée l’ancien coach de Lens et de Nice, qui est arrivé seulement en février dernier, et possède déjà un engagement jusqu’en 2027. Cela aurait laissé Haise comme possible partant à l’issue de la saison qui va bientôt débuter. Mais le Stade Rennais, et son directeur sportif Loic Désiré ne veulent pas entendre parler d’une telle issue, et ils se sont mis au travail pour y remédier.
« Les discussions (pour une prolongation) ont commencé. Franck a fait du très bon travail avec son staff depuis qu’il est arrivé. C’est quelqu’un qui connaît très bien la ville, la région, le club, et on veut s’inscrire dans la durée avec lui », a livré le dirigeant du club breton. Un message qui a un écho positif du côté de l’entraineur en chef, alors que Rennes cherche à miser sur l’ambition et la stabilité pour de nouveau s’approcher du Top4 en Ligue 1.
En attendant, c’est place au mercato avec déjà pas mal de noms murmurés et de recrues arrivées, sans compter la prolongation capitale d’Esteban Lepaul. Rennes cherche encore un milieu de terrain et un attaquant de complément, tout comme un ailier. En plus du défenseur de Toulouse Charlie Creswell qui fait l’objet d’un très gros pressing ces derniers jours.
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