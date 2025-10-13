ICONSPORT_272994_0494
Jérémy Jacquet

Rennes : Le futur Pogba interpelle Habib Beye

Rennes13 oct. , 15:30
parCorentin Facy
De retour à Rennes après un prêt du côté de Clermont en janvier dernier, Jérémy Jacquet s’est imposé comme le patron de la défense bretonne. Mais l’international espoirs français aspire à autre chose.
Prêté au Clermont Foot de janvier 2024 à février 2025, Jérémy Jacquet a effectué son retour au Stade Rennais à la demande d’Habib Beye après la nomination de l’entraîneur sénégalais au profit de Jorge Sampaoli la saison dernière. Le défenseur de l’équipe de France espoirs ne doit pas regretter son choix. Car même si tout n’est pas rose à Rennes, il est devenu un titulaire indiscutable au sein d’un club qui compte en Ligue 1. Titulaire lors de chaque match du Stade Rennais depuis le début de la saison, le natif de Bondy fait déjà partie des meilleurs défenseurs centraux du championnat.
Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si certains des plus gros clubs européens se sont renseignés sur un potentiel transfert l’été dernier, à l’instar d’Arsenal ou encore de Liverpool. Tout cela est forcément flatteur pour Jérémy Jacquet, mais le joueur de 20 ans n’aspire pas à devenir une référence mondiale au poste de défenseur central. Interrogé par L’Equipe, le joueur d’1m90 a fait savoir qu’il rêvait de s’imposer… au milieu de terrain afin d’imiter son idole Paul Pogba.

« J'étais milieu à Joinville. Et en détection à Rennes, on m'a dit : ''Jérém, va défenseur central''. Au début, je me suis un peu opposé à ça, car je tenais à mon rôle de 6. Mais je m'en suis éloigné. Ils connaissaient mieux le foot que moi à ce moment-là, donc j'y suis allé et ça s'est bien passé. Revenir au milieu ? Oui, sentinelle, c’est aussi un poste qui pourrait m’aller. Comme défenseur, j'aime bien (Virgil) Van Dijk, et récemment (Ibrahima) Konaté. Après, mon joueur préféré, c'est (Paul) Pogba, comme je jouais milieu. J'ai toujours voulu jouer comme lui » a commenté Jérémy Jacquet. Le message à l’attention d’Habib Beye est passé. Au vu des problèmes défensifs du Stade Rennais depuis le début de la saison, on imagine toutefois très mal l’ex-capitaine de l’OM se passer de Jérémy Jacquet en défense centrale dans les semaines à venir.
Derniers commentaires

Effrayant, l'OM met clairement le PSG en danger

Merci de montrer à tout le monde que tu connais ce sport depuis le butane

OM : « L’intérêt pour Greenwood ne date pas d’hier », l’offre tombe

D après nos « spécialistes » ( trolls ) ici, il paraît qu aucun club ne le voulait Violeur, la prison toussa toussa 😂

Nantes : Kurzawa en joker, ça chauffe

pourquoi ces 2 joueurs ne jouent pas! tu vas pas me dire qu un club de bas de tableau de l2 voir du ventre mu ne peut pas les contacter !

OM : « L’intérêt pour Greenwood ne date pas d’hier », l’offre tombe

ca serait bien de se mettre au courant depuis juin dernier l'OM à racheter 10% de plus des droits et possède 60% avec la qualif en LDC qui a "obliger " l'OM a racheter ce pourcentage . Dis par Longoria en conf de presse

L'OM torpille le PSG pour une opération historique

Ah mince il me semblait avoir lu un article de Foutre01 hier comme quoi s 'était mort lol

