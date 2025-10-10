Rennes : Habib Beye perd son clash contre les joueurs

Après un début de saison décevant, Habib Beye se retrouve au centre des débats. L’entraîneur du Stade Rennais ne fait pas l’unanimité au sein du vestiaire où certains joueurs ne comprennent pas son management et ses choix. Sans changement dans sa gestion, le technicien risque de prendre la porte.

Compte tenu du mercato réalisé cet été, Habib Beye se savait attendu au tournant. Rennes a fait le nécessaire pour lui offrir un effectif à la hauteur de ses ambitions avec de nombreux mouvements dans le sens des départs et dans celui des arrivées. Après ce coup de balai, la direction attendait forcément mieux qu’une simple 10e place au terme de la 7e journée de Ligue 1. D’autant que le contenu n’est clairement pas au rendez-vous. Et pour ne rien arranger, l’entraîneur des Rouge et Noir est critiqué au sein de son propre vestiaire.

Comme l’indiquait Daniel Riolo cette semaine, les cadres Brice Samba et Seko Fofana ne s’entendent pas avec le technicien et tentent de le pousser vers la sortie. D’autres Rennais partagent leur avis sur Habib Beye à qui l’on reproche sa rigueur qui empêcherait plusieurs éléments de se lâcher, mais aussi certains choix comme la sortie du jeune milieu Djaoui Cissé après seulement 28 minutes face au Racing Club de Lens (0-0). Bien sûr, la saison ne fait que commencer et Rennes, à seulement trois points du top 5, n’est pas décroché. C’est pourquoi le licenciement du coach n’est pas encore d’actualité.

Mais selon les informations récoltées par Jérôme Rothen, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille a tout intérêt à changer son mode de gestion. « En posant des questions à l'ensemble de la structure rennaise, que ce soient les joueurs, l'encadrement, ceux qui sont proches de Rennes aujourd'hui, ils disent tous une chose : si Habib Beye ne se remet pas un peu plus en question et s’il ne fait pas preuve d'un peu plus d’humilité sur certaines choses, je pense que c’est voué à l’échec », a prévenu le consultant de RMC, plutôt pessimiste pour l’avenir de l’entraîneur rennais.