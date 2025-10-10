ICONSPORT_272230_0623
Habib Beye

Rennes : Habib Beye perd son clash contre les joueurs

Rennes10 oct. , 15:00
parEric Bethsy
0
Après un début de saison décevant, Habib Beye se retrouve au centre des débats. L’entraîneur du Stade Rennais ne fait pas l’unanimité au sein du vestiaire où certains joueurs ne comprennent pas son management et ses choix. Sans changement dans sa gestion, le technicien risque de prendre la porte.
Compte tenu du mercato réalisé cet été, Habib Beye se savait attendu au tournant. Rennes a fait le nécessaire pour lui offrir un effectif à la hauteur de ses ambitions avec de nombreux mouvements dans le sens des départs et dans celui des arrivées. Après ce coup de balai, la direction attendait forcément mieux qu’une simple 10e place au terme de la 7e journée de Ligue 1. D’autant que le contenu n’est clairement pas au rendez-vous. Et pour ne rien arranger, l’entraîneur des Rouge et Noir est critiqué au sein de son propre vestiaire.

Comme l’indiquait Daniel Riolo cette semaine, les cadres Brice Samba et Seko Fofana ne s’entendent pas avec le technicien et tentent de le pousser vers la sortie. D’autres Rennais partagent leur avis sur Habib Beye à qui l’on reproche sa rigueur qui empêcherait plusieurs éléments de se lâcher, mais aussi certains choix comme la sortie du jeune milieu Djaoui Cissé après seulement 28 minutes face au Racing Club de Lens (0-0). Bien sûr, la saison ne fait que commencer et Rennes, à seulement trois points du top 5, n’est pas décroché. C’est pourquoi le licenciement du coach n’est pas encore d’actualité.
Mais selon les informations récoltées par Jérôme Rothen, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille a tout intérêt à changer son mode de gestion. « En posant des questions à l'ensemble de la structure rennaise, que ce soient les joueurs, l'encadrement, ceux qui sont proches de Rennes aujourd'hui, ils disent tous une chose : si Habib Beye ne se remet pas un peu plus en question et s’il ne fait pas preuve d'un peu plus d’humilité sur certaines choses, je pense que c’est voué à l’échec », a prévenu le consultant de RMC, plutôt pessimiste pour l’avenir de l’entraîneur rennais.
0
Derniers commentaires

Rabiot hué à Paris, Deschamps exige le silence

Lol heureusement que les supporters ont le droit d huer qui ils veulent. A Marseille Demebele et mbappe étaient copieusement sifflés, a Lyon on aurait sifflé un stéphanois et inversement, laissez donc un peu de vie dans ce monde où les interdictions sont devenues la norme

OL : Sept joueurs pour 112ME, Lyon c'est fort

ne pas oublier que toutes les valeurs des joueurs n'ont pas été mise a jour .. morton a prit 5M tessman 4 mais certains joueurs sont encore bloqué aux valeurs de juin 2025

LdC fém. : Le PSG coule en Allemagne

Cette année on a une équipe féminine faible

Ibrahimovic fait une Mbappé avec le PSG

On ne peut pas dire que c'est de sa faute si on ne l'a pas gagné plus tôt

OM : Roberto De Zerbi se félicite pour ce coup de génie

je vois que t'as pas finit d'être bête

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

Loading