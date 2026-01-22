Rennes : La liste des candidats pour Meïté est énorme

ICONSPORT_282747_0173
L’avenir de Rennes en attaque semble garanti avec le talentueux Mohamed Kader Meïté. Mais, le jeune attaquant de 18 ans pourrait vite s'en aller au mercato. De nombreux clubs anglais le veulent avec Crystal Palace comme principal prétendant.
Difficile de faire plus performant dans la formation en France que le Stade Rennais. Les Bretons ont sorti des phénomènes ces derniers mois avec Jérémy Jacquet ou encore Kader Meïté. Le défenseur pourrait rapporter gros au mercato avec un possible transfert à Chelsea pour plus de 60 millions d'euros. Son coéquipier de l'attaque n'est pas en reste. Agé de 18 ans, Kader Meïté a émergé encore plus récemment que Jacquet mais l'Europe se l'arrache déjà.

Crystal Palace bien avancé pour Meïté

Selon les informations du média anglais TeamTalk, huit clubs sont sur les rangs pour obtenir le transfert de l'homme aux 3 buts et 2 passes décisives cette saison. Il y a Al-Hilal en Arabie Saoudite et sept clubs de Premier League : Crystal Palace, Chelsea, Tottenham, Newcastle, Aston Villa, Brighton et Brentford. Si Al-Hilal offre déjà 40 millions d'euros pour Meïté, le joueur refuse l'option saoudienne à l'heure actuelle. Il veut poursuivre sa progression en Europe et pourquoi pas à Crystal Palace.
Le club londonien est le plus avancé parmi les candidats anglais dans ce dossier. Meïté pourrait remplacer un autre français chez les Eagles en la personne de Jean-Philippe Mateta. Convoité par la Juventus, ce dernier ne cache plus ses envies de départ dès le mois de janvier. Palace a déjà su gagner la confiance de l'entourage du jeune rennais, ayant pris contact avec eux depuis plusieurs semaines. Dans ce contexte, Rennes cherche à prolonger au plus vite le contrat de son buteur. Lié au club breton jusqu'en 2028, le jeune attaquant ne sera pas simple à convaincre avec ces tentations anglaises...
Coupe de France

2025/2026
Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs16
Buts3
Passes décisives2
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Derniers commentaires

OL : Un gros départ en vue !

Donc l'OL n'est plus surveillé par la DNCG et n'a plus de dette ?

EL : Berne-OL, ce sera sur Canal+ Live10

Il y aura quand bien une chaine étrangère qui passera le match

OL : 90 ME à rembourser, Textor risque gros

ben alors je t'ai donner des club on t'entend plu?

Et encore une recrue à l'OL, c'est une surprise

30 millions oui lol c'est pas la meme chose

Et encore une recrue à l'OL, c'est une surprise

tout le monde sera en vente. si un club vient mettre 30M il partira

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
43181413321319
2
Paris Saint Germain
42181332401525
3
O. Marseille
35181125411922
4
O. Lyonnais
3318103527189
5
LOSC Lille
3218102633258
6
Rennes
311887330255
7
Strasbourg
271883728226
8
Toulouse
261875629236
9
Monaco
23187292833-5
10
Brest
22186482429-5
11
Angers SCO
22186482025-5
12
Lorient
22185762330-7
13
Paris
19185492432-8
14
Le Havre
19184771624-8
15
Nice
181853102135-14
16
Nantes
141835101730-13
17
Auxerre
121833121428-14
18
Metz
121833121940-21

