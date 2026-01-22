Rennes : La liste des candidats pour Meïté est énorme

L’avenir de Rennes en attaque semble garanti avec le talentueux Mohamed Kader Meïté. Mais, le jeune attaquant de 18 ans pourrait vite s'en aller au mercato. De nombreux clubs anglais le veulent avec Crystal Palace comme principal prétendant.

Difficile de faire plus performant dans la formation en France que le Stade Rennais . Les Bretons ont sorti des phénomènes ces derniers mois avec Jérémy Jacquet ou encore Kader Meïté. Le défenseur pourrait rapporter gros au mercato avec un possible transfert à Chelsea pour plus de 60 millions d'euros. Son coéquipier de l'attaque n'est pas en reste. Agé de 18 ans, Kader Meïté a émergé encore plus récemment que Jacquet mais l'Europe se l'arrache déjà.

Crystal Palace bien avancé pour Meïté

Selon les informations du média anglais TeamTalk, huit clubs sont sur les rangs pour obtenir le transfert de l'homme aux 3 buts et 2 passes décisives cette saison. Il y a Al-Hilal en Arabie Saoudite et sept clubs de Premier League : Crystal Palace, Chelsea, Tottenham, Newcastle, Aston Villa, Brighton et Brentford. Si Al-Hilal offre déjà 40 millions d'euros pour Meïté, le joueur refuse l'option saoudienne à l'heure actuelle. Il veut poursuivre sa progression en Europe et pourquoi pas à Crystal Palace.

Le club londonien est le plus avancé parmi les candidats anglais dans ce dossier. Meïté pourrait remplacer un autre français chez les Eagles en la personne de Jean-Philippe Mateta. Convoité par la Juventus, ce dernier ne cache plus ses envies de départ dès le mois de janvier. Palace a déjà su gagner la confiance de l'entourage du jeune rennais, ayant pris contact avec eux depuis plusieurs semaines. Dans ce contexte, Rennes cherche à prolonger au plus vite le contrat de son buteur. Lié au club breton jusqu'en 2028, le jeune attaquant ne sera pas simple à convaincre avec ces tentations anglaises...