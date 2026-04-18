Rennes : Haise valide une recrue XXL

Le Stade Rennais est très ambitieux en cette fin de saison. Les Bretons pourraient arracher une place dans le top 4 et afficher de belles ambitions lors du prochain mercato estival.

Rennes , les émotions ont été nombreuses cette saison, et l’histoire n’est sans doute pas terminée. Le club breton termine fort et rêve désormais d’une qualification pour la Ligue des champions. De quoi revoir ses ambitions à la hausse lors du prochain mercato estival. Les pensionnaires du Roazhon Park ont déjà des vues sur plusieurs profils intéressants pour renforcer leur secteur offensif. Et un ancien joueur de Ligue 1 figure notamment dans les petits papiers de la direction rennaise.

Openda vers un retour prochain en Ligue 1 ?

Selon des informations relayées par Transfermarkt, la Juventus souhaite déjà se séparer de Loïs Openda cet été. L’attaquant belge n’a pas convaincu en Serie A et la Vieille Dame ne souhaite pas s’obstiner avec son avant-centre. Le club italien espère également limiter la casse financière en vendant l’ancien joueur du RC Lens pour au moins 30 millions d’euros.

Le Stade Rennais serait à l’affût pour recruter Loïs Openda en cas de qualification pour la Ligue des champions. Franck Haise connaît bien le joueur et apprécie particulièrement son profil.

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À noter que Bournemouth serait également dans la course pour s’attacher les services du natif de Liège. Si Rennes veut avoir gain de cause dans ce dossier, il faudra agir rapidement et efficacement. D’autant qu’une arrivée en Premier League pourrait séduire Loïs Openda.

Un retour en Ligue 1 reste toutefois une option crédible pour un joueur en difficulté cette saison en Italie. Le Belge n’a inscrit que deux buts en 36 apparitions avec la Vieille Dame. Il a surtout besoin de retrouver de la confiance pour relancer sa carrière. Et Franck Haise pourrait bien lui offrir le projet idoine dans un club qui veut revoir ses ambitions à la hausse prochainement.