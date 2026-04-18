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Lois Openda

Rennes : Haise valide une recrue XXL

Rennes18 avr. , 13:20
parHadrien Rivayrand
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Le Stade Rennais est très ambitieux en cette fin de saison. Les Bretons pourraient arracher une place dans le top 4 et afficher de belles ambitions lors du prochain mercato estival.
À Rennes, les émotions ont été nombreuses cette saison, et l’histoire n’est sans doute pas terminée. Le club breton termine fort et rêve désormais d’une qualification pour la Ligue des champions. De quoi revoir ses ambitions à la hausse lors du prochain mercato estival. Les pensionnaires du Roazhon Park ont déjà des vues sur plusieurs profils intéressants pour renforcer leur secteur offensif. Et un ancien joueur de Ligue 1 figure notamment dans les petits papiers de la direction rennaise.

Openda vers un retour prochain en Ligue 1 ?

Selon des informations relayées par Transfermarkt, la Juventus souhaite déjà se séparer de Loïs Openda cet été. L’attaquant belge n’a pas convaincu en Serie A et la Vieille Dame ne souhaite pas s’obstiner avec son avant-centre. Le club italien espère également limiter la casse financière en vendant l’ancien joueur du RC Lens pour au moins 30 millions d’euros.
Le Stade Rennais serait à l’affût pour recruter Loïs Openda en cas de qualification pour la Ligue des champions. Franck Haise connaît bien le joueur et apprécie particulièrement son profil.

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À noter que Bournemouth serait également dans la course pour s’attacher les services du natif de Liège. Si Rennes veut avoir gain de cause dans ce dossier, il faudra agir rapidement et efficacement. D’autant qu’une arrivée en Premier League pourrait séduire Loïs Openda.
Un retour en Ligue 1 reste toutefois une option crédible pour un joueur en difficulté cette saison en Italie. Le Belge n’a inscrit que deux buts en 36 apparitions avec la Vieille Dame. Il a surtout besoin de retrouver de la confiance pour relancer sa carrière. Et Franck Haise pourrait bien lui offrir le projet idoine dans un club qui veut revoir ses ambitions à la hausse prochainement.
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Je pense pas.. trop de pognon en jeu, je pense quil vont flipper aux niveau des ventes... après tu auras toujours le bon mastre footix pour l'acheter, les meme sûrement qui achète le maillot third qui nest jamais aux couleurs du club, moi ce sont ce genre de supporter qui sont des poisons et nocif pour le club je trouve

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Ou l'OM va l'imposer et avec le temps ça passera .

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Je comprends son envie d’ailleurs, il mérite mieux que 5 min par match. Merci Gonçalo pour tout, tu resteras un buteur extraordinaire, un élément fantastique dans tout ce qui s’est passé l’an dernier. Merci pour tout et bon courage pour la suite de ta carrière.

Andoni Iraola envoyé sur le banc de l'OM !

Durée de vie de la rumeur : 24h Mélange pas tout

OM : Un référendum pour faire disparaître le nouveau logo ?

À mon avis et compte-tenu du résultat, il ont fait le logo en interne avec les enfants du personnel administratif qui, compte-tenu des salaires, est obligé de les amener à la commmanderie faute de soussous pour la crèche… 🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382991193844-6
10
Toulouse
3730107134142-1
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
Nice
282977153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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