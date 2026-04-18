Franck Haise en Tunisie, Rennes a frôlé le pire

Arrivé en février, Franck Haise connaît un début de mandat réussi du côté de Rennes. Quoi de plus normal pour cet ancien de la maison rennaise. Ce retour aux sources a pourtant failli ne jamais avoir lieu.

Franck Haise a été le grand gagnant du jeu de chaises musicales sur les bancs de Ligue 1. En échec à Nice et en nette rupture avec les supporters niçois, l'entraîneur a quitté son poste en fin d'année 2025. Il n'a mis que deux mois pour rebondir avec une nomination à Rennes . Autrefois employé au centre de formation rennais (2006-2012), Haise a remis les Bretons sur le chemin de l'Europe avec 5 victoires et une seule défaite en 7 matchs. 6es du championnat, les Rouge et Noir peuvent se féliciter d'avoir récupéré l'ancien coach de Lens.

La Tunisie intéressait Franck Haise

C'est d'autant plus le cas que ce recrutement était loin d'être garanti. Franck Haise était annoncé sur les tablettes de la Tunisie après la CAN. Un intérêt sérieux confirmé par l'intéressé lui-même dans le podcast Kampo. Au micro du journaliste Smaïl Bouabdellah, l'entraîneur rennais a même avoué avoir longuement réfléchi à la proposition tunisienne. Participer à une coupe du monde était tentant mais le technicien a préféré poursuivre en club plutôt que de devenir sélectionneur d'une nation.

« Oui, j’ai hésité parce que c’est la Coupe du monde. J’ai regardé quelques matches de la Tunisie, il y a eu sept ou huit jours d’hésitation. La Tunisie est un très beau pays, j’ai un certain nombre d’amis tunisiens. C’est un pays de foot. […] Si je pars pour quelques mois avec la sélection, est-ce que derrière les clubs ne vont pas se dire que je suis en poste ? », a t-il confié. Difficile de lui en vouloir au vu de son excellent départ avec Rennes. Une qualification européenne, possiblement en Ligue des champions, validerait son choix à 100%.