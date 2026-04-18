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Franck Haise

Franck Haise en Tunisie, Rennes a frôlé le pire

Rennes18 avr. , 7:30
parMehdi Lunay
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Arrivé en février, Franck Haise connaît un début de mandat réussi du côté de Rennes. Quoi de plus normal pour cet ancien de la maison rennaise. Ce retour aux sources a pourtant failli ne jamais avoir lieu.
Franck Haise a été le grand gagnant du jeu de chaises musicales sur les bancs de Ligue 1. En échec à Nice et en nette rupture avec les supporters niçois, l'entraîneur a quitté son poste en fin d'année 2025. Il n'a mis que deux mois pour rebondir avec une nomination à Rennes. Autrefois employé au centre de formation rennais (2006-2012), Haise a remis les Bretons sur le chemin de l'Europe avec 5 victoires et une seule défaite en 7 matchs. 6es du championnat, les Rouge et Noir peuvent se féliciter d'avoir récupéré l'ancien coach de Lens.

La Tunisie intéressait Franck Haise

C'est d'autant plus le cas que ce recrutement était loin d'être garanti. Franck Haise était annoncé sur les tablettes de la Tunisie après la CAN. Un intérêt sérieux confirmé par l'intéressé lui-même dans le podcast Kampo. Au micro du journaliste Smaïl Bouabdellah, l'entraîneur rennais a même avoué avoir longuement réfléchi à la proposition tunisienne. Participer à une coupe du monde était tentant mais le technicien a préféré poursuivre en club plutôt que de devenir sélectionneur d'une nation.
« Oui, j’ai hésité parce que c’est la Coupe du monde. J’ai regardé quelques matches de la Tunisie, il y a eu sept ou huit jours d’hésitation. La Tunisie est un très beau pays, j’ai un certain nombre d’amis tunisiens. C’est un pays de foot. […] Si je pars pour quelques mois avec la sélection, est-ce que derrière les clubs ne vont pas se dire que je suis en poste ? », a t-il confié. Difficile de lui en vouloir au vu de son excellent départ avec Rennes. Une qualification européenne, possiblement en Ligue des champions, validerait son choix à 100%.
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Hélas à la 17 éme , je pensais la L1 plié bravo au Lensois d'avoir battu des vaillants toulousains ..

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Sauf que la " Juve "" ne pourrait " se permettre de verser son salaire actuel donc " connerie " .....

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oui il va quitter le PSG pour la vieille dame,on y croit.0..Puis ces clodos qui n'ont jamais d'argent ils vont nous le payer en 50 x sans frais?

PSG : Zaïre-Emery, l'info mercato qui fait trembler Paris

Des 3 milieux actuels c'est bien celui que j'aime le moins mais il est beaucoup plus qu'un simple remplaçant à Ruiz. Jamais il demandera son départ et même dans ce cas improbable ça partira pas en dessous des 100M, que ces pinces de la Juv aillent voir ailleurs.

Encenser le PSG, ce consultant de Ligue 1+ a du mal

Jallet. ptdrrrr. ah ouais qd meme. niveau objectivité pour l OM. c est clair que là c est le top mdr.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382991193844-6
10
Toulouse
3730107134142-1
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
Nice
282977153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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