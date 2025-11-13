Rennes : Habib Beye l'encense, il ne comprend pas

Sans club depuis la fin de son aventure au Panserraikos en Grèce, Jérémy Gélin a reçu l'autorisation de s'entrainer avec le Stade Rennais en attendant de rebondir. Malgré les éloges d'Habib Beye, le Finistérien ne comprend pas pourquoi aucun club ne veut de lui.

Jérémy Gélin est, en quelque sorte, en train de traverser un désert. Après une année compliquée passée en Grèce, au club du Panserraikos qui ne le payait plus, le natif de Quimper est revenu en septembre dernier au Stade Rennais pour maintenir le cap physiquement en attendant qu'un challenge s'offre à lui. Sauf que depuis, c'est le calme plat. A 28 ans, celui qui dispose d'une expérience intéressante en Ligue 1 avec son club formateur et en Ligue 2 avec Amiens affirme n'avoir reçu aucune offre intéressante au cours de l'été. Dans un entretien accordé à Ouest-France, il fait part de son incompréhension totale sur le fait qu'il soit toujours bloqué à Rennes malgré toutes ses qualités et après avoir reçu des éloges de la part d'Habib Beye.

Jérémy Gélin ne comprend pas sa situation

« J’ai eu la chance et le bonheur d’être accueilli à bras ouverts par le Stade Rennais. La situation est complexe à vivre, y compris pour la famille. Il n’y a pas la compétition le week-end qui sert de fil rouge au travail que tu fournis la semaine, mais en même temps il faut être à bloc pour se maintenir en forme, au cas où tu reçois un coup de fil. C’est le flou, ça cogite forcément, alors que je restais sur trois saisons pleines. Il y a quatre ans, j’étais en pourparlers avec des clubs de L1. La roue peut très vite tourner. La situation génère beaucoup d’incompréhensions. Je ne dis pas que je devrais me retrouver au Real Madrid, mais je dois quand même pouvoir apporter mes qualités, mon vécu, pour aider dans un club structuré de L2 ou de bas de tableau de Ligue 1 ! Quand j’entends Habib (Beye) dire que je pourrais même servir dans un club comme Rennes, c’est qu’il y a un problème quelque part ! », a déclaré Jérémy Gélin au quotidien régional, visiblement lassé de sa situation sportive.