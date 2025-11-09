ICONSPORT_275419_0235

Il cartonne à Rennes, le Maroc se jette dessus

CAN 202509 nov. , 19:30
parNathan Hanini
Après des débuts en Ligue 1 remarqués, Abdelhamid Aït Boudlal est récompensé. Le jeune défenseur du Stade Rennais a été appelé avec la sélection marocaine ce dimanche pour remplacer Nayef Agured.
Seulement cinq matchs de Ligue 1 dans les jambes et le voilà déjà les plans de Walid Regragui et la sélection marocaine. Le jeune Abdelhamid Aït Boudlal a été appelé avec les Lions de l’Atlas ce dimanche pour remplacer Nayef Aguerd lors de la trêve internationale de novembre. Pour rappel, le Maroc affrontera l’Ouganda et le Mozambique. Ce seront les deux derniers matchs de préparation avant la Coupe d’Afrique des Nations 2025.

Abdelhamid Aït Boudlal arrive à vitesse grand V

De son côté, Abdelhamid Aït Boudlal espère accrocher une première cap avec le Maroc afin de se montrer. Le défenseur de 19 ans a fait ses débuts en Ligue 1 cette saison avec le Stade Rennais. Exclu contre l’Olympique de Marseille après 31 minutes de jeu pour sa première, le Marocain a ensuite pu montrer ses qualités pour s’imposer au sein de la défense à trois d’Habib Beye. Prêté à Amiens en deuxième partie de saison l’an passé, le défenseur central d’1,90 mètre a pu découvrir le monde professionnel. Formé à l’académie Mohamed VI, Abdelhamid Aït Boudlal a rejoint la Bretagne à l’été 2024 pour parachever sa formation. Le Marocain fait partie de la longue liste de joueurs talentueux passés par l’Académie marocaine. Après huit sélections avec les espoirs, le natif de Marrakech va découvrir la sélection de Walid Regragui. À quelques semaines de la Coupe d’Afrique des Nations à domicile, le Rennais peut marquer des gros points dans un secteur de jeu ou le Maroc a encore des points d’interrogations. Lors de ce rassemblement, le sélectionneur des Lions de l’Atlas a rappelé Romain Saïss, une première depuis juin 2024. 

