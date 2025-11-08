ICONSPORT_276431_0306

L1 : Les supporters rennais agressés à 4h du matin

Rennes08 nov. , 13:00
parGuillaume Conte
La police est intervenue au pied du Roazhon Park à quatre heures du matin, pour disperser une bagarre entre supporters de Nantes et de Rennes, alors que ces derniers revenaient du match au Paris FC. 
Terrible retour à la maison pour les supporters du Stade Rennais, qui étaient partis encourager leur équipe ce vendredi soir pour le match face au Paris FC. La victoire en poche, les fans du Roazhon Celtic Kop ont pris la route direction la capitale bretonne dans la nuit de vendredi à samedi. Arrivés à 04h du matin au pied du Roazhon Park pour retrouver leur véhicule, ils ont eu la surprise de voir des supporters du FC Nantes les attendre de pied ferme. 

La police intervient à 04h du matin

La rivalité entre les deux clubs est bien connue, mais c’était rarement allé aussi loin, au point de voir les « supporters » nantais tendre un terrible guet-apens aux Rennais de retour de déplacement en plein milieu de la nuit. L’affrontement a été très court, notamment grâce à l’intervention rapide de la police qui a séparé les deux camps en utilisant des gaz lacrymogènes. 
La police rennaise n’a aucun doute que cette action menée par des dizaines de supporters du FC Nantes. « C’était un véritable guet-apens, une action qui a été préparée et préméditée. Cela a été un peu musclé, il a fallu faire usage de gaz lacrymogène pour les disperser », a fait savoir le commissariat de police à Ouest-France. 
Mis en fuite par la police, les supporters nantais ont été retrouvés sur le parking du centre d’entrainement du Stade Rennais, et six d’entre eux ont été interpellés. Une enquête a été ouverte, même si aucun blessé n’a pour le moment été déclaré. Il y a pourtant eu des personnes touchées, mais elles « ont été prises en charge par leur camp », confirme la police. 
Pour les suiveurs des problèmes entre supporters, cette attaque serait considérée comme une vengeance d’une action similaire réalisée par les « supporters » de Rennes à Nantes, au printemps dernier. Il sera bien difficile de plaider sa cause ensuite quand les interdictions de déplacements continueront de se multiplier, si les forces de l’ordre doivent même surveiller les retours à la maison des supporters à chaque match. 

Derniers commentaires

Dönnum va prendre cher, Toulouse est révolté

Tu peux enlever le "peut-être" de ta phrase.

Ligue 1+, le nouveau nombre d’abonnés fait froid dans le dos

Je pense que les 3-400 000 pourront être atteint rapidement. Le reste viendra petit à petit.

Il arrive au PSG, il a Anelka et Coman dans le viseur

Pas une surprise, le PSG n'a pas recruté au poste d'arrière droit parceque Luis Enrique l'avait deja repéré l'an dernier. Il s'est blessé pour plusieurs mois en juin avec les jeunes de l'EDF et même en sachant ça, le PSG n'a pas recruté. Il est revenu mi octobre de blessure et depuis il enchaîne bien

Ligue 1+, le nouveau nombre d’abonnés fait froid dans le dos

Quand il y aura toute la L1, quand Bein aura rendu son match, le nombre d'abonnés sera optimisé et l'on pourra vraiment voir s'il est possible de dépasser les 2 millions

Pas de guichets fermés à OL-PSG, le club prend la parole

57000 personnes pour une capacité à 59000 ah ouais clairement le stade est trop grand ! Je sais pas si le rédacteur de cet article comprend ce qu'il écrit ? Un dimanche soir avec des déplacements pour aller dans un stade très éloigné de la ville avec des tarifs très élevés.... 57000 reste un très bon chiffre , lorsque le stade était à Gerland au cœur de la ville la capacité maximale aurait été de 42 000....Bref ! Bravo à tous ceux qui se déplaceront dimanche soir...

