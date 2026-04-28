Rennes gâche une énorme pépite, les Anglais arrivent

Promis à un très bel avenir, Djaoui Cissé n'a pas réussi à exploser cette saison comme cela été prévu et espéré. Le milieu de terrain de l'équipe de France espoirs se dirige vers une sortie en Premier League.

Etincelant en deuxième partie de saison dernière avec le Stade Rennais au point d’être un cadre du milieu de terrain, Djaoui Cissé s’était révélé au point de se faire sa place en équipe de France espoirs. A 22 ans, le natif de Juvisy sur Orge semblait promis à une confirmation cette saison. Mais entre les mauvais résultats et les changements d’entraineurs, le joueur rennais n’a pas eu le rendement attendu. Et depuis l’arrivée de Franck Haise, il passe la plupart du temps sur le banc de touche, n’ayant joué que 45 minutes sur ces deux derniers mois.

Une situation qui agace Cissé, qui a visiblement décidé d’en faire part à ses agents en vue du mercato . Plusieurs clubs ont ainsi répondu à un appel du pied, et se préparent à passer à l’action cet été. Selon la presse anglaise, le Bayer Leverkusen mais surtout Leeds et Aston Villa souhaitent faire venir le longiligne milieu de terrain, qui se dit qu’il ne devrait pas rester en Bretagne si on ne lui fait pas confiance. Son potentiel est certain, mais visiblement ses performances ou son attitude ne parviennent pas à convaincre le staff rennais.

Résultat, un transfert entre 15 et 20 millions d’euros est attendu pour le joueur, surtout que les clubs anglais ont des moyens pour convaincre Rennes de lui vendre son milieu de terrain. Ce serait une nouvelle grosse vente pour le Stade Rennais, même si le fait de ne pas avoir réussi à faire mieux avec Djaoui Cissé va certainement laisser des regrets au suiveur du club breton, qui avaient vu la saison passée de quoi il était capable.