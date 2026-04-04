Rennes fait une première annonce pour son mercato

Le Stade Rennais vise encore une place européenne, mais dans les coulisses, et après la venue de Franck Haise, c'est déjà le prochain mercato qui se prépare.

L'Equipe, Loïc Désiré, arrivé l'an dernier au poste de directeur sportif du Stade Rennais en provenance de Strasbourg, calme le jeu. Septième du classement de Ligue 1 , mais à seulement trois points de l'Olympique Lyonnais, quatrième, le Stade Rennais se déplace ce samedi à Brest pour un derby breton toujours aussi succulent. Pour Franck Haise, la possibilité de jouer l'Europe la saison prochaine est réelle et l'entraîneur de Rennes veut que ses joueurs croient à cette possibilité. Mais l'été prochain, le nouveau technicien du club breton souhaite que son effectif évolue. Cependant, dans les colonnes de, Loïc Désiré, arrivé l'an dernier au poste de directeur sportif du Stade Rennais en provenance de Strasbourg, calme le jeu.

Rennes va se calmer au mercato

Lors du prochain mercato, le Stade Rennais ne fera pas les folies réalisées depuis quelques saisons. Plutôt que de multiplier les signatures plus ou moins exotiques, le directeur sportif promet de revenir à l'essentiel et d'apporter à Franck Haise les joueurs dont il a besoin. Tout cela en faisant aussi le ménage après plusieurs marchés des transferts XXL quantitativement. « Si je travaille sur le prochain mercato avec le coach ? Oui. Déjà, il y aura encore quelques joueurs à sortir qui vont revenir. Moins que l'année dernière, et j'aimerais qu'on n'en arrive plus à 20-25 mouvements ou à se dire qu'il faut enlever 5-6 joueurs, même si on a des propriétaires qui nous permettent de recruter avant d'en sortir, c'est la grande force. C'est aussi le moment où l'on décide quels jeunes pourront intégrer le groupe pro. Et puis bien sûr notre fin de saison décidera des ajustements à faire », précise Loïc Désiré.