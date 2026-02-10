ICONSPORT_309979_0687

Rennes et Liverpool, ça va chauffer pour Jacquet

Rennes10 févr. , 17:20
parGuillaume Conte
Coup dur pour le Stade Rennais avec la sérieuse blessure à l'épaule de Jérémy Jacquet. Le club breton veut prendre la meilleure décision pour la suite de la saison, et Liverpool surveille ça de près.
Dans la foulée de son transfert à Liverpool finalisé, Jérémy Jacquet a comme convenu remis son maillot rennais pour finir la saison avec son club formateur. Le défenseur central ne partira chez les Reds qu’au 1er juillet prochain, quand son transfert prendra effet. D’ici là, le Stade Rennais compte sur lui pour aller chercher une place européenne, et signer un retour largement demandé à ce niveau.
Mais les choses se compliquent sérieusement, et ce à tous les niveaux. Tout d’abord, les défaites s’enchainent à tel point que Habib Beye a pris la porte ce lundi. Mais en plus de cela, lors du revers à Lens, Jérémy Jacquet s’est sérieusement blessé à l’épaule, au point qu’une opération soit envisagée selon Ouest-France. Deux solutions sont offertes : des soins et de la rééducation pour revenir rapidement avec le risque qu’une nouvelle blessure survienne. Une opération et une indisponibilité de plusieurs semaines qui mettrait quasiment un terme à sa saison, alors qu’il ne reste que 13 matchs à jouer pour le Stade Rennais.

Liverpool laisse faire... pour le moment

Du côté du Roazhon Park, on hésite encore et on attend l’avis médical définitif pour se faire une idée. Mais selon Team Talk, à Liverpool, pousse fort pour une opération si jamais cette solution est sérieusement envisagée. L’idée de récupérer le jeune défenseur central sans inquiétude au niveau de son épaule est primordiale pour le club de la Mersey, qui n’a toutefois pas officiellement le dernier mot. Mais des contacts ont déjà été pris avec Rennes et avec l’entourage du joueur, pour bien faire savoir quelle était la volonté de Liverpool dans ce dossier.
En cas d’opération, le feu vert de Liverpool sera total, mais pour le moment la confiance règne dans ce dossier. Il reste à savoir si ce sera toujours le cas si Rennes prend le risque de faire reprendre son joueur sans opération, pour finir la saison alors que son compère de la défense centrale Ait Boudlal, également blessé à Lens, est forfait pour plusieurs matchs.

