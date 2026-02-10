Dans le dur, Julian Alvarez appelle le PSG à l’aide

Qu’ils sont con🤦🏻
Oui , mais , l'OM n'est quand même pas "n'importe qui" non ??? Perdre, oui , mais perdre sans honneur .... NON !!!
C'est tout le systeme Longoria qu on denonce depuis 2 ans. Instabilite chronique pour aucun resultat et on fait meme marche arriere. Trop facile de parler de Balerdi et De Zerbi, Longoria et Benatia ne sont pas les hommes qu'il faut et TOUT LE MONDE s'en est apercu la saison passee avec leurs crises de nerfs et en debut de saison avec le "Drame" Rabiot et tous les mensonges pour justifier une absurdite ... se passer d'un leader de sa qualite pour 10 millions. Je l'ai denonce le premier jour RDZ, il est surcote de fou et on dirait qu'il decouvre la ligue 1 encore aujourd'hui. Tactiquement il n'a jamais de solutions a proposer et aucun joueur n'a veritablement progressé. Comment aussi en vouloir a des joueurs qui font des erreurs quand rien n'est fait pour les installer/mettre en confiance ? A chaque mercato, on change tout. A chaque match le coach joue aux chaises musicales. Ils viennent pas de debarquer, mais on remarque que ca continue de tatonnner. Aucune assurance, rien sur quoi s'appuyer a part le talent de Greenwood en mode alternatif
Mais il n'y a que ça des discussions, des psycho-drames. Vous perdez contre le champion d'Europe, certes 5-0, et c'est le drame, les joueurs et le staff doivent dormir au centre d'entrainement, au lieu de se ressourcer chez eux et de digérer cette défaite. Vous avez un bon effectif, mais vous changez les compos sans arrêts. Trop de changements de joueurs, d'entraineur... Le problème vient de Longoria, incapable d'apporter de la stabilité, de construire. Tout est sans arrêt remis en question même la belle victoire contre Lens que vous n'avez pas apprécié à sa juste valeur. Je ne pense pas que le problème vienne de l'extérieur. En revanche, je pense que vous avez la solution, en interne, pour bien terminer la saison.
grosse offre ... quand on voit les transferts de rennes , là bas ILS SAVENT FAIRE . non,?
Loading