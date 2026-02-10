le psg l a fache l atletico demande une revanche alvarez 3 394462

Dans le dur, Julian Alvarez appelle le PSG à l’aide

10 févr.
Hadrien Rivayrand
Le PSG sera très probablement à la recherche d’un nouvel attaquant l’été prochain. Le profil de Julián Álvarez plaît particulièrement à Luis Enrique.
Le Paris Saint-Germain ne manque jamais d’ambitions sur le marché des transferts. Si le club de la capitale a revu sa stratégie depuis l’arrivée de Luis Enrique, il n’exclut pas pour autant le recrutement d’une star, à condition qu’elle soit encore jeune et animée par l’envie de se dépasser sous le maillot parisien. C’est dans cette optique que les champions de France s’intéressent à Julián Álvarez.
Avant de rejoindre l’Atlético Madrid, l’international argentin avait déjà été proche du PSG. L’été prochain, le Paris Saint-Germain et l’ancien joueur de Manchester City pourraient enfin trouver un terrain d’entente afin de lancer une collaboration attendue…

Julian Alvarez et le PSG, enfin le bon moment ? 

Selon Team Talk, le champion du monde ne serait pas opposé à un transfert vers le PSG dans les prochaines semaines. Julián Álvarez, qui peine à briller avec les Colchoneros cette saison (11 buts et 5 passes décisives en 32 matchs), a mandaté ses représentants pour explorer d’autres options en dehors du FC Barcelone.
Le club catalan bénéficie certes de la préférence du joueur mais pourrait avoir du mal à satisfaire les exigences financières de l’Atlético Madrid. Parmi les destinations envisagées figurent notamment le PSG, Arsenal et Chelsea.

Pour libérer Julián Álvarez, l’Atlético Madrid ne discutera pas pour moins de 100 millions d’euros. Un investissement conséquent que les clubs intéressés devront évaluer. Le PSG connaît les enjeux et l’arrivée du joueur de 26 ans reste tout à fait plausible. Luis Enrique est, de son côté, capable de trouver les arguments nécessaires pour convaincre l’Argentin de relever le défi parisien.
L’été prochain, le club de la capitale devrait se séparer de certains éléments offensifs, dont Gonçalo Ramos, ce qui lui laissera une marge de manœuvre pour investir sur le marché.
0
