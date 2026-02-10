ICONSPORT_312883_0424
Roberto De Zerbi - OM

OM : De Zerbi viré, décision imminente

OM10 févr. , 16:00
parHadrien Rivayrand
4
Dimanche dernier en Ligue 1, l’OM de Roberto De Zerbi a sombré au Parc des Princes face au PSG. L’entraîneur italien se retrouve plus que jamais sous pression sur la Canebière.
L’Olympique de Marseille traverse à nouveau une période de crise. La lourde défaite concédée dimanche soir lors du Classique face au PSG a plongé un peu plus le club phocéen dans l’incertitude. Roberto De Zerbi ne fait désormais plus l’unanimité et pourrait prochainement être menacé. L’entraîneur italien doit d’ailleurs s’entretenir avec sa direction afin de déterminer les décisions à prendre dans l’intérêt de l’OM. Pour autant, Roberto De Zerbi n'est apparemment pas encore totalement convaincu par l’idée de quitter Marseille en cours de saison.

De Zerbi, décision possible dans la semaine 

D’après les dernières informations de Florent Germain (RMC), l’ancien entraîneur de Brighton se trouve plus que jamais dans l’indécision :
« C’est compliqué à décrypter. Il n’est pas découragé, mais triste. Il est paumé et désemparé. Il a pris ses distances, comme après chaque lendemain de défaite. De Zerbi réfléchit : il veut savoir s’il est définitivement le problème. Il ne faut pas exclure qu’une décision soit prise dans la semaine. Rien n’est imposé ».
Florent Germain évoque également un flou autour de sa rencontre avec Medhi Benatia et Pablo Longoria. « Il y a un malaise dans le vestiaire. Il se sent vexé et trahi par ses joueurs, mais il est soutenu par sa direction parce qu'il y a aussi de la colère envers les joueurs ».

Lire aussi

L'OM plutôt que l'Arabie Saoudite, il crée la surpriseL'OM plutôt que l'Arabie Saoudite, il crée la surprise
Le week-end prochain, l’OM recevra le RC Strasbourg en Ligue 1 au Stade Vélodrome. La grogne est immense du côté des supporters marseillais, qui réserveront un accueil très hostile aux joueurs olympiens ainsi qu’à Roberto De Zerbi, si l’Italien est toujours en poste. Une atmosphère lourde et pesante, difficile à gérer pour un groupe qui n’est pas à la hauteur des objectifs fixés en début de saison.
4
Articles Recommandés
ICONSPORT_286569_0255
OL

Il dit pourquoi le mercato de l'OL est génial

ICONSPORT_289630_0051
Rennes

Habib Beye victime du vestiaire rennais, il témoigne

ICONSPORT_309870_0164
PSG

Kroupi au PSG, Bournemouth a tout prévu

Fil Info

10 févr. , 16:30
Il dit pourquoi le mercato de l'OL est génial
10 févr. , 15:30
Habib Beye victime du vestiaire rennais, il témoigne
10 févr. , 15:00
Kroupi au PSG, Bournemouth a tout prévu
10 févr. , 14:30
Endrick, Bellingham, les folles demande de Klopp pour entraîner le Real
10 févr. , 14:00
OL : Ces six Lyonnais qui épatent Pierre Ménès
10 févr. , 13:40
De Zerbi chipé à l'OM, un club fait une offre !
10 févr. , 13:20
PSG : Arne Slot bientôt viré, Liverpool rêve de Luis Enrique
10 févr. , 13:00
Nantes : « Départ imminent », Waldemar Kita fait une annonce

Derniers commentaires

OM : De Zerbi viré, décision imminente

Je ne suis pas certain que virer DZB soit la solution. En revanche, une remise en question s'impose. Qu'il reparte sur une base plus simple, et plus de stabilité dans le onze type. Il y a moyen de bien mieux faire.

OM : De Zerbi viré, décision imminente

Dommage on l aimait bien...

OM : De Zerbi viré, décision imminente

DZB vire tres bien, et apres??? Plus de coach, pendant combien de temps?? Des joueurs qui ne conviendront pas au futur coach..... bref une situation qui risque d’etre pire que l'actuelle. Je pense qu’une discussion entre la direction, le staff et l’ensemble des joueurs pourraient être plus porteuse de solutions. Et puis la crise meme si elle existe est tres tres mis en exergue par des gens dont l'intérêt est surtout de nuire à l’OM.

OL : Une très bonne nouvelle venue de Nantes

La légende disait qu'on l’appelait l’albatros...

EdF : Ce gardien à 2 ME fait rêver Deschamps

Mouarf

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
51211632481632
2
Lens
49211614371720
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
39211236462719
5
LOSC Lille
3321103834304
6
Rennes
31218763134-3
7
Strasbourg
302193934277
8
Toulouse
302186731247
9
Angers SCO
29218582225-3
10
Monaco
28218493233-1
11
Lorient
28217772733-6
12
Brest
26217592833-5
13
Le Havre
23215881826-8
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
22215792634-8
16
Auxerre
142135131429-15
17
Nantes
142135131937-18
18
Metz
132134142146-25

Loading