OM : De Zerbi viré, décision imminente

Dimanche dernier en Ligue 1, l’OM de Roberto De Zerbi a sombré au Parc des Princes face au PSG. L’entraîneur italien se retrouve plus que jamais sous pression sur la Canebière.

L’Olympique de Marseille traverse à nouveau une période de crise. La lourde défaite concédée dimanche soir lors du Classique face au PSG a plongé un peu plus le club phocéen dans l’incertitude. Roberto De Zerbi ne fait désormais plus l’unanimité et pourrait prochainement être menacé. L’entraîneur italien doit d’ailleurs s’entretenir avec sa direction afin de déterminer les décisions à prendre dans l’intérêt de l’OM. Pour autant, Roberto De Zerbi n'est apparemment pas encore totalement convaincu par l’idée de quitter Marseille en cours de saison.

De Zerbi, décision possible dans la semaine

D’après les dernières informations de Florent Germain (RMC), l’ancien entraîneur de Brighton se trouve plus que jamais dans l’indécision :

« C’est compliqué à décrypter. Il n’est pas découragé, mais triste. Il est paumé et désemparé. Il a pris ses distances, comme après chaque lendemain de défaite. De Zerbi réfléchit : il veut savoir s’il est définitivement le problème. Il ne faut pas exclure qu’une décision soit prise dans la semaine. Rien n’est imposé ».

Florent Germain évoque également un flou autour de sa rencontre avec Medhi Benatia et Pablo Longoria. « Il y a un malaise dans le vestiaire. Il se sent vexé et trahi par ses joueurs, mais il est soutenu par sa direction parce qu'il y a aussi de la colère envers les joueurs ».

Le week-end prochain, l’OM recevra le RC Strasbourg en Ligue 1 au Stade Vélodrome. La grogne est immense du côté des supporters marseillais, qui réserveront un accueil très hostile aux joueurs olympiens ainsi qu’à Roberto De Zerbi, si l’Italien est toujours en poste. Une atmosphère lourde et pesante, difficile à gérer pour un groupe qui n’est pas à la hauteur des objectifs fixés en début de saison.