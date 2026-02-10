Il dit pourquoi le mercato de l'OL est génial

L’OL réalise pour le moment une saison très satisfaisante. Les Gones peuvent même espérer décrocher un titre dans les prochaines semaines.

Alors que le pire était annoncé en début de saison, l’Olympique Lyonnais se montre particulièrement surprenant. Grâce à des choix judicieux sur le marché des transferts et à un esprit collectif retrouvé, les Rhodaniens se donnent aujourd’hui une réelle chance de remporter un trophée dans les semaines à venir. Troisième de Ligue 1, encore en lice en Coupe de France et en Ligue Europa, l’ OL reste pleinement engagé sur plusieurs tableaux.

Les pensionnaires du Groupama Stadium ont également effectué quelques ajustements bien sentis lors du mercato hivernal. Une nouvelle stratégie du club rhodanien qui séduit en tout cas Nicolas Puydebois.

Une stratégie parfaite au mercato ?

Pour Olympique et Lyonnais, le consultant et ancien gardien de but de l'OL a en effet indiqué en prenant l'exemple de Pavel Sulc : « C'est une illustration de ce que j'apprécie dans le recrutement de cette saison. Le club a pris des joueurs au bon état d'esprit plutôt qu'à haute valeur financière. Ils viennent pour s'insérer dans un collectif, apporter quelque chose, plutôt que de prendre ».

L’OL, qui reste sur une impressionnante série de douze victoires consécutives, visera un treizième succès de rang face à Nice ce week-end en Ligue 1. Paulo Fonseca devra toutefois composer sans Endrick, expulsé lors de la rencontre face au FC Nantes. Une occasion pour l’entraîneur lyonnais d’évaluer la solidité de son collectif en l’absence du crack brésilien.

Tout porte néanmoins à croire que les Gones répondront présents face à des Aiglons en manque total de confiance et auteurs d’une saison compliquée. Les Lyonnais devront en tout cas assurer l’essentiel afin de conserver leur troisième place, récemment prise aux dépens d’un OM en pleine crise et qui pourrait bien continuer de s'enfoncer si rien ne change rapidement sur la Canebière.