ICONSPORT_272230_0623
Habib Beye

Rennes : Deux signatures, Beye agrandit son effectif

Rennes03 déc. , 22:00
parEric Bethsy
0
Connu pour la qualité de son centre de formation, le Stade Rennais continue de piocher dans son vivier. Les jeunes Elias Legendre Quiñonez et Ruben Lomet ont signé leur premier contrat professionnel.
Plombé par de nombreuses erreurs de casting la saison dernière, le Stade Rennais a retenu la leçon. Les Rouge et Noir s’appuient à nouveau sur les produits de leur centre de formation. Dans le onze de l’entraîneur Habib Beye, il n’est pas rare de retrouver Jérémy Jacquet, Djaoui Cissé ou encore Kader Meïté, sans compter le défenseur marocain Abdelhamid Aït Boudlal arrivé en post-formation. Et la liste pourrait bientôt s’allonger.
Selon les informations du Parisien, le club breton a fait signer un premier contrat professionnel à Elias Legendre Quiñonez (17 ans). Cet attaquant capable d’évoluer en pointe ou sur les côtés vient de profiter de sa première convocation avec les pros. Appelé pour le déplacement à Metz (victoire 1-0) vendredi, le Franco-Equatorien a passé la rencontre sur le banc. Cela reste tout de même une belle marque de confiance pour celui qui a purgé une suspension de huit matchs à cause d’une altercation avec un adversaire avec l’équipe réserve en septembre dernier. Manifestement, cet écart de conduite n’a pas refroidi la direction au moment de lui proposer un bail de trois ans.

Lire aussi

Transfert à 20 ME, Manchester United arrive à RennesTransfert à 20 ME, Manchester United arrive à Rennes
Ainsi, Habib Beye pourra compenser le manque d’ailiers dans son groupe. « Cela nous manque peut-être cette saison, mais on le savait, confiait le technicien en novembre. On n’est pas allé sur ce marché des excentrés cet été car il était aussi très onéreux, et on a considéré que Nordan Mukiele, Lucas Rosier, Elias Legendre, qui ont ce profil-là, devaient aussi avoir leur place dans ce groupe. On continuera à faire en sorte qu’ils aient une place, mais il faut leur donner le temps de la prendre, y aller étape par étape. » Toujours d’après la même source, le défenseur central gaucher Ruben Lomet (17 ans), vainqueur de la Coupe Gambardella avec Elias Legendre Quiñonez la saison dernière, va également passer professionnel à Rennes. Lui qui vient de disputer le Mondial U17 en tant que capitaine des Bleuets.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_251125_0244
ASSE

L'ASSE remonte en Ligue 1, c'est acté

ICONSPORT_275811_0145
OM

L'OM change d'avis au mercato, l'Angleterre s'inquiète

ICONSPORT_272172_0306
OGC Nice

Nice : Les joueurs sortent officiellement du silence

ICONSPORT_278257_0919
PSG

PSG : Daniel Riolo refuse de travailler pour Nasser Al-Khelaïfi

Fil Info

23:30
L'ASSE remonte en Ligue 1, c'est acté
23:00
L'OM change d'avis au mercato, l'Angleterre s'inquiète
22:31
Nice : Les joueurs sortent officiellement du silence
22:30
PSG : Daniel Riolo refuse de travailler pour Nasser Al-Khelaïfi
22:29
Ang : Arsenal continue de planer sur l'Angleterre
21:30
Le PSG ne reverra plus son Ballon d’Or
21:00
Accord avec Lens, Nantes lance son mercato hivernal
20:53
Esp : Mbappé régale, le Real se balade à Bilbao

Derniers commentaires

PSG : « Déjuger Turpin c'est impossible » : Il avoue

Super ..et en attendant on en paie le prix

Le PSG ne reverra plus son Ballon d’Or

Comment peux t on speculer sur les perdormances d un joueur Parisien actuellement vu qu aucun n a eu de veritable vacances et encore moins de preparation physique ? Aucun des joueurs de LE n est a 100% et meme en seconde partie de saison il n est pas sur que ce soit le cas. La fameuse saison de transition annoncée l an dernier, en fait c est l actuelle...

beIN Sports ne fait pas de cadeau à l’OL

Bien sûr. Même quand tu seras constipé, tu diras que c'est la faute de Nasser.

OL : Malick Fofana, terrible trahison en janvier ?

Financièrement , avec des (bons) éléments comme Fofana qui progresse à vue d'œil, qui s'acquiere de la maturité et organisé un jeu d'attaque comme tout supporters le souhaitent , non , il ne faut pas vendre, une qualif en CL , une coupe de france , ainsi qu'un excellent parcours en CE , serait nettement plus rentable et en sportif et en retombée économique... avec un parcours championnat qui ne peut que laisser espérer un p....n de final , les sponsors se bouculeront ... cela ne peut se faire que dans la continuité, mais certainement pas dans le changement !!! L'apport d'un ou deux offensifs avec moins d'infirmerie devrait suffire à notre bonheur et celui du club... Ce n'est que mon avis, mais de cette façon , j'y crois fermement

Le PSG ne reverra plus son Ballon d’Or

Eric Bethsy... S'il te plaît n'essaye pas de faire comme si tu savais quelque chose du "vrai niveau" de Dembele avec ces phrases pourries "Pierre Ménès, pas loin d’annoncer le retour du vrai Ousmane Dembélé…"

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
31141013241212
2
Paris Saint Germain
3014932271215
3
O. Marseille
2914923351421
4
LOSC Lille
2614824281711
5
Rennes
241466224186
6
O. Lyonnais
241473421156
7
Monaco
231472526251
8
Strasbourg
221471625196
9
Toulouse
171445520191
10
Nice
17145271926-7
11
Brest
16144461924-5
12
Angers SCO
16144461217-5
13
Paris
15144372126-5
14
Le Havre
14143561321-8
15
Lorient
14143561828-10
16
Nantes
11142571222-10
17
Metz
11143291431-17
18
Auxerre
914239820-12

Loading