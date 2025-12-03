Rennes : Deux signatures, Beye agrandit son effectif

Connu pour la qualité de son centre de formation, le Stade Rennais continue de piocher dans son vivier. Les jeunes Elias Legendre Quiñonez et Ruben Lomet ont signé leur premier contrat professionnel.

Plombé par de nombreuses erreurs de casting la saison dernière, le Stade Rennais a retenu la leçon. Les Rouge et Noir s’appuient à nouveau sur les produits de leur centre de formation. Dans le onze de l’entraîneur Habib Beye, il n’est pas rare de retrouver Jérémy Jacquet, Djaoui Cissé ou encore Kader Meïté, sans compter le défenseur marocain Abdelhamid Aït Boudlal arrivé en post-formation. Et la liste pourrait bientôt s’allonger.

Selon les informations du Parisien, le club breton a fait signer un premier contrat professionnel à Elias Legendre Quiñonez (17 ans). Cet attaquant capable d’évoluer en pointe ou sur les côtés vient de profiter de sa première convocation avec les pros. Appelé pour le déplacement à Metz (victoire 1-0) vendredi, le Franco-Equatorien a passé la rencontre sur le banc. Cela reste tout de même une belle marque de confiance pour celui qui a purgé une suspension de huit matchs à cause d’une altercation avec un adversaire avec l’équipe réserve en septembre dernier. Manifestement, cet écart de conduite n’a pas refroidi la direction au moment de lui proposer un bail de trois ans.

Ainsi, Habib Beye pourra compenser le manque d’ailiers dans son groupe. « Cela nous manque peut-être cette saison, mais on le savait, confiait le technicien en novembre. On n’est pas allé sur ce marché des excentrés cet été car il était aussi très onéreux, et on a considéré que Nordan Mukiele, Lucas Rosier, Elias Legendre, qui ont ce profil-là, devaient aussi avoir leur place dans ce groupe. On continuera à faire en sorte qu’ils aient une place, mais il faut leur donner le temps de la prendre, y aller étape par étape. » Toujours d’après la même source, le défenseur central gaucher Ruben Lomet (17 ans), vainqueur de la Coupe Gambardella avec Elias Legendre Quiñonez la saison dernière, va également passer professionnel à Rennes. Lui qui vient de disputer le Mondial U17 en tant que capitaine des Bleuets.