Transfert à 20 ME, Manchester United arrive à Rennes

Ça fait du bien a l indice, a part Nice c'est zéro pointé en europa league
Ça ne veut rien dire on juge pas un championnat par ca , il faut voir sur la durée sur plusieurs années, il faut voir en palmarès européen par championnat, en palmarès européen on est la Farmer league, c'est vrai que nous avons du retard
Bravo l'OL👍👏
Entraîneur adjoint il peut devenir le frair entraîneur à Lyon
« …A l’issue de la lourde defaite face a nice…. », Putain mais relisez vous journalistes de pacotille!!!
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|30
|13
|9
|3
|1
|27
|11
|16
|28
|13
|9
|1
|3
|33
|12
|21
|28
|13
|9
|1
|3
|22
|11
|11
|23
|13
|7
|2
|4
|27
|17
|10
|22
|13
|7
|1
|5
|24
|17
|7
|21
|13
|6
|3
|4
|18
|15
|3
|21
|13
|5
|6
|2
|23
|18
|5
|20
|13
|6
|2
|5
|25
|25
|0
|17
|13
|5
|2
|6
|18
|23
|-5
|16
|13
|4
|4
|5
|18
|17
|1
|16
|13
|4
|4
|5
|11
|15
|-4
|14
|13
|4
|2
|7
|20
|25
|-5
|14
|13
|3
|5
|5
|13
|20
|-7
|13
|13
|3
|4
|6
|17
|23
|-6
|11
|13
|3
|2
|8
|14
|30
|-16
|11
|13
|2
|5
|6
|12
|19
|-7
|11
|13
|2
|5
|6
|15
|27
|-12
|8
|13
|2
|2
|9
|7
|19
|-12
