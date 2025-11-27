Transfert à 20 ME, Manchester United arrive à Rennes

Jeune mais déjà taulier de la défense du Stade Rennais, Jérémy Jacquet est fortement courtisé par Manchester United. Un transfert en fin de saison est envisagé.

Le Stade Rennais a enfin trouvé une période de stabilité même si l’équilibre reste fragile. La décision prise par Habib Beye de rappeler Jérémy Jacquet de son prêt à Clermont au coeur de la saison dernière aura été décisive. Depuis, le joueur formé chez les « Rouge et Noir » est inamovible et représente la tour de contrôle qui rassure son équipe. Mais il va falloir désormais être fort du côté de Rennes pour résister aux assauts de Manchester United pour le natif de Bondy.

Ce dernier a certes prolongé son contrat avec le club breton récemment, ce qui l’emmène jusqu’en juin 2029. De quoi donner un peu de marge. Mais la volonté de Manchester United de recruter le solide défenseur français de 20 ans va mettre Rennes à l’épreuve. En effet, selon Marc Brus, journaliste chez CaughtOffside, les Red Devils veulent passer à l’action à la fin de la saison pour aller chercher un joueur prometteur avant qu’il ne soit hors de prix.

L’idée est de mettre environ 20 millions d’euros sur la table pour faire craquer le Stade Rennais et aller chercher un nouveau espoir de la Ligue 1, après Leny Yoro en 2024. Pour les dirigeants de Manchester United, il y a en tout cas une place à prendre en défense, où Harry Maguire est certes combattif et capable de marquer des buts précieux, mais l’international anglais n’a clairement pas le niveau quand l’adversité augmente.

De quoi provoquer une nouvelle grosse vente à Rennes, où il faudra vivre une belle saison et valider un billet européen au terme de la 34e journée pour éviter de perdre ses plus grands espoirs. Sans quoi, des joueurs comme Jérémy Jacquet risquent de regarder attentivement ce qu'on leur propose ailleurs.