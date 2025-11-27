ICONSPORT_277852_0104

Transfert à 20 ME, Manchester United arrive à Rennes

Rennes27 nov. , 22:00
parGuillaume Conte
0
Jeune mais déjà taulier de la défense du Stade Rennais, Jérémy Jacquet est fortement courtisé par Manchester United. Un transfert en fin de saison est envisagé.
Le Stade Rennais a enfin trouvé une période de stabilité même si l’équilibre reste fragile. La décision prise par Habib Beye de rappeler Jérémy Jacquet de son prêt à Clermont au coeur de la saison dernière aura été décisive. Depuis, le joueur formé chez les « Rouge et Noir » est inamovible et représente la tour de contrôle qui rassure son équipe. Mais il va falloir désormais être fort du côté de Rennes pour résister aux assauts de Manchester United pour le natif de Bondy. 
Ce dernier a certes prolongé son contrat avec le club breton récemment, ce qui l’emmène jusqu’en juin 2029. De quoi donner un peu de marge. Mais la volonté de Manchester United de recruter le solide défenseur français de 20 ans va mettre Rennes à l’épreuve. En effet, selon Marc Brus, journaliste chez CaughtOffside, les Red Devils veulent passer à l’action à la fin de la saison pour aller chercher un joueur prometteur avant qu’il ne soit hors de prix.
L’idée est de mettre environ 20 millions d’euros sur la table pour faire craquer le Stade Rennais et aller chercher un nouveau espoir de la Ligue 1, après Leny Yoro en 2024. Pour les dirigeants de Manchester United, il y a en tout cas une place à prendre en défense, où Harry Maguire est certes combattif et capable de marquer des buts précieux, mais l’international anglais n’a clairement pas le niveau quand l’adversité augmente.
De quoi provoquer une nouvelle grosse vente à Rennes, où il faudra vivre une belle saison et valider un billet européen au terme de la 34e journée pour éviter de perdre ses plus grands espoirs. Sans quoi, des joueurs comme Jérémy Jacquet risquent de regarder attentivement ce qu'on leur propose ailleurs.  
J. Jacquet

J. Jacquet

FranceFrance Âge 20 Défenseur

Ligue 1

Matchs13
Buts0
Passes décisives0
Jaune3
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Derniers commentaires

Tolisso met l'OL au sommet de l'Europa League

Ça fait du bien a l indice, a part Nice c'est zéro pointé en europa league

Tolisso met l'OL au sommet de l'Europa League

Ça ne veut rien dire on juge pas un championnat par ca , il faut voir sur la durée sur plusieurs années, il faut voir en palmarès européen par championnat, en palmarès européen on est la Farmer league, c'est vrai que nous avons du retard

Tolisso met l'OL au sommet de l'Europa League

Bravo l'OL👍👏

L1 : La commission de discipline épargne l'OL

Entraîneur adjoint il peut devenir le frair entraîneur à Lyon

OGC Nice : Franck Haise a proposé de tout plaquer

« …A l’issue de la lourde defaite face a nice…. », Putain mais relisez vous journalistes de pacotille!!!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3013931271116
2
O. Marseille
2813913331221
3
Lens
2813913221111
4
LOSC Lille
2313724271710
5
Strasbourg
221371524177
6
O. Lyonnais
211363418153
7
Rennes
211356223185
8
Monaco
201362525250
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161344518171
11
Angers SCO
16134451115-4
12
Paris
14134272025-5
13
Le Havre
14133551320-7
14
Brest
13133461723-6
15
Metz
11133281430-16
16
Nantes
11132561219-7
17
Lorient
11132561527-12
18
Auxerre
813229719-12

