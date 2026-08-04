OM : Paixao s'en va, sa femme vend la mèche

Ciblé par Leeds United ou encore Aston Villa, Igor Paixao pourrait bien être le prochain joueur à quitter l’OM. Sa femme a publié un message très énigmatique à ce sujet sur les réseaux sociaux.

Après s’être séparé à contre-coeur de Pierre-Emerick Aubameyang ou encore de Mason Greenwood pour renflouer ses caisses et alléger sa masse salariale, l’Olympique de Marseille va-t-il sacrifier Igor Paixao ? L’ailier brésilien est très apprécié de Bruno Genesio et sort d’une saison aboutie avec 14 buts et 7 passes décisives toutes compétitions confondues. L’ancien entraîneur du LOSC souhaite évidemment le conserver mais la logique économique du mercato estival pourrait l’emporter. Ciblé par Leeds et Aston Villa, Igor Paixao a été valorisé à 50 millions d’euros par Frank McCourt.

Un club anglais a-t-il accepté de poser cette somme sur la table ? La question se pose ce mardi soir à la lecture de la dernière story posté par la femme d’Igor Paixao. Une photo du Vélodrome avec la description suivante : « Ca restera à jamais dans mon coeur ». Une story reprise en masse par les supporters olympiens, lesquels sont très nombreux à comprendre ce message comme un au revoir à la ville de Marseille de la part de la compagne d’Igor Paixao. Un départ du Brésilien offrirait bien sûr une énorme bouffée d’oxygène à l’Olympique de Marseille sur le plan financier.

Sportivement en revanche, l’inquiétude grandirait d’un cran supplémentaire chez les supporters, déjà terrifiés par l’attaque new-look de l’OM après les départs de Greenwood et d’Aubameyang. Très apprécié par Bruno Genesio, Amine Gouiri serait bien seul pour porter le secteur offensif du club olympien, en attendant de potentielles recrues qui se font toujours attendre. Reste maintenant à voir si le départ d’Igor Paixao se profile réellement ou si la femme du joueur a simplement créé malgré elle un énorme malentendu sur les réseaux sociaux.