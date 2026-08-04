OM : Paixao s'en va, sa femme vend la mèche

OM : Paixao s'en va, sa femme vend la mèche

OM04 août , 18:00
parCorentin Facy
6
Ajouter comme source préférée sur Google
Ciblé par Leeds United ou encore Aston Villa, Igor Paixao pourrait bien être le prochain joueur à quitter l’OM. Sa femme a publié un message très énigmatique à ce sujet sur les réseaux sociaux.
Après s’être séparé à contre-coeur de Pierre-Emerick Aubameyang ou encore de Mason Greenwood pour renflouer ses caisses et alléger sa masse salariale, l’Olympique de Marseille va-t-il sacrifier Igor Paixao ? L’ailier brésilien est très apprécié de Bruno Genesio et sort d’une saison aboutie avec 14 buts et 7 passes décisives toutes compétitions confondues. L’ancien entraîneur du LOSC souhaite évidemment le conserver mais la logique économique du mercato estival pourrait l’emporter. Ciblé par Leeds et Aston Villa, Igor Paixao a été valorisé à 50 millions d’euros par Frank McCourt.
Un club anglais a-t-il accepté de poser cette somme sur la table ? La question se pose ce mardi soir à la lecture de la dernière story posté par la femme d’Igor Paixao. Une photo du Vélodrome avec la description suivante : « Ca restera à jamais dans mon coeur ». Une story reprise en masse par les supporters olympiens, lesquels sont très nombreux à comprendre ce message comme un au revoir à la ville de Marseille de la part de la compagne d’Igor Paixao. Un départ du Brésilien offrirait bien sûr une énorme bouffée d’oxygène à l’Olympique de Marseille sur le plan financier.

Lire aussi

OM : Paixao vendu 35ME, un grand d'Europe entre en liceOM : Paixao vendu 35ME, un grand d'Europe entre en lice
Sportivement en revanche, l’inquiétude grandirait d’un cran supplémentaire chez les supporters, déjà terrifiés par l’attaque new-look de l’OM après les départs de Greenwood et d’Aubameyang. Très apprécié par Bruno Genesio, Amine Gouiri serait bien seul pour porter le secteur offensif du club olympien, en attendant de potentielles recrues qui se font toujours attendre. Reste maintenant à voir si le départ d’Igor Paixao se profile réellement ou si la femme du joueur a simplement créé malgré elle un énorme malentendu sur les réseaux sociaux.
Articles Recommandés
Esp Fin Du Feuilleton Yan Diomande Signe Au Real
Liga

Esp : Fin du feuilleton, Yan Diomandé signe au Real

Sparta Prague Ol Les Compos 20h Sur Canal
Ligue des Champions

Sparta Prague-OL : Les compos (20h sur Canal+)

Neymar A La Retraite Son Pere Dit Tout
Foot Mondial

Neymar à la retraite, son père dit tout

Gauthier Hein Rejoint Officiellement Nice
OGC Nice

Gauthier Hein rejoint officiellement Nice

Fil Info

04 août , 19:00
Esp : Fin du feuilleton, Yan Diomandé signe au Real
04 août , 18:54
Sparta Prague-OL : Les compos (20h sur Canal+)
04 août , 18:30
Neymar à la retraite, son père dit tout
04 août , 18:14
Gauthier Hein rejoint officiellement Nice
04 août , 17:30
Rennes : Départ confirmé, Aït Boudlal est déterminé
04 août , 17:00
Mika Godts s'impatiente, le PSG revient à la charge
04 août , 16:43
Hervé Renard nouveau sélectionneur de la Côte d'Ivoire
04 août , 16:30
OL : Un international U17 à 7ME, Lyon fonce
04 août , 16:00
L’OM négocie l’arrivée d’un ex, les supporters en colère

Derniers commentaires

OL : Un international U17 à 7ME, Lyon fonce

La visite médicale ils ne font que l'état général et des radios, pas d'IRM si le problème se situe dans une zone que la radio ne peut voir et est latent tu ne t'en rend compte que le moment ou ça pête

OM : Paixao s'en va, sa femme vend la mèche

Cela devient plus qu'inquiétant, déjà le 4 août, aucune recrue, plusieurs départs majeurs, sans doute encore au moins une et aucune recrue équivalente ne sera achetée car la masse salariale doit restée contrôlée. La saison s'annonce compliquée à moins que la nouvelle direction trouve quelques pépites à moindre coût.

Neymar à la retraite, son père dit tout

"je me sens bien physiquement" Donc ses prestations représentent bien son niveau réel. C'est inquiétant car il n'a plus du tout le niveau d'un pro, même pour la ligue brésilienne. Il doit arrêter le massacre. De l'argent il en gagnera autrement.

Mika Godts s'impatiente, le PSG revient à la charge

Ce sont ses dirigeants qui freinent des 4 fers en se montrant très (trop ?) gourmands. Il peut faire pression sur eux pour accélérer le mouvement.

Didier Deschamps suscite une énorme inquiétude

Thuram bénéficie de la carte "fils du copain champion 98".

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading