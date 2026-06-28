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Cresswell

Rennes défie les Anglais pour un défenseur de L1

Rennes28 juin , 9:00
parEric Bethsy
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A la recherche d’un défenseur central, le Stade Rennais a notamment ouvert le dossier Charlie Cresswell. La piste menant au Toulousain semble néanmoins compliquée en raison de la concurrence anglaise.
Avec le soutien de son actionnaire François Pinault, Rennes semble prêt à investir cet été. Les Rouge et Noir vont renforcer leur effectif, notamment avec la venue d’un défenseur central pour compenser le départ du jeune Jérémy Jacquet à Liverpool. Rappelons que les Reds ont finalisé son transfert pour 72 millions d’euros dès l’hiver dernier. Connaissant cette information, les clubs sollicités par les Rennais ne se gêneront sans doute pas pour réclamer de gros montants. Ce sera par exemple le cas de Toulouse si Rennes se manifeste pour Charlie Cresswell (23 ans).
D’après le quotidien régional Ouest-France, le défenseur central du Téfécé fait partie des pistes étudiées par le club breton. Nos confrères n’évoquent aucun montant pour cette éventuelle opération. Mais on peut d’ores et déjà affirmer qu’elle dépasserait les 23 millions d’euros proposés par Brighton en janvier dernier, et que Toulouse avait refusés. Les Seagulls pourraient bien revenir à la charge pour l’international Espoirs anglais également annoncé dans le viseur de Manchester United et Crystal Palace, qui s’apprête à vendre le Français Maxence Lacroix à Chelsea pour près de 60 millions d’euros.

Rennes a deux autres pistes

Autant dire que les dirigeants toulousains ont de quoi négocier un sacré transfert. Difficile de dire si Rennes a les moyens de rivaliser avec ces riches écuries de Premier League. En tout cas, le sixième de Ligue 1 pourra toujours se rabattre sur l’une de ses alternatives à l'étranger si besoin. Le SRFC s’intéresse aussi à l’international colombien Yerson Mosquera (25 ans, Wolverhampton) ainsi qu’à Emmanuel Fernandez (24 ans), lié au Glasgow Rangers jusqu’en 2029 et détenteur de trois sélections avec le Nigéria.
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