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Rennes craque pour un attaquant de Premier League à 16 ME

Rennes21 juin , 10:00
parCorentin Facy
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Après avoir bouclé les arrivées d’Adrien Thomasson, Issa Soumaré et Gonçalo Oliveira, le Stase Rennais a jeté son dévolu sur un jeune attaquant espagnol de Premier League.
Le mercato a démarré très fort au Stade Rennais. Tandis que de nombreux clubs de Ligue 1 comptent leurs sous et redoutent le passage devant la DNCG à la fin du mois, le club breton est bien plus serein et peut se permettre d’enregistrer des premières recrues. Adrien Thomasson et Issa Soumaré ont rejoint le club au même titre que le défenseur portugais Gonçalo Oliveira. Des premiers renforts satisfaisants pour Franck Haise, qui pourrait voir d’autres joueurs débarquer dans les jours à venir.
La preuve, Foot Mercato nous apprend que le club breton, qui souhaite étoffer son effectif pour être armé en Ligue 1 et en Europa League, a jeté son dévolu sur Eliezer Mayenda. L’international espoirs espagnol est valorisé à hauteur de 16 millions d’euros par Sunderland, où il est sous contrat jusqu’au 30 juin 2030. L’attaquant né à Saragosse sort d’une saison contrastée avec seulement 2 buts inscrits en Premier League, raison pour laquelle Sunderland pourrait accepter de le lâcher au mercato.

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Le Stade Rennais est de son côté convaincu du potentiel du joueur, lequel pourrait compenser un potentiel départ de Breel Embolo, dont l’avenir pourrait s’écrire davantage dans le Golfe que sur les bords de la Vilaine la saison prochaine. Formé à Sochaux et passé par le Hibernian FC en Ecosse, Eliezer Mayenda est donc susceptible de retrouver le championnat de France. Reste à voir si les deux clubs parviendront à s’entendre et si le buteur de 21 ans sera réceptif à l’idée de quitter un championnat d’élite tel que la Premier League pour tenter sa chance en Ligue 1.
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Fiasco…reviens leo 🤡💩🏴🏳️🚩🏳️‍⚧️🏴‍☠️🏁🏳️‍🌈

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Non ils ont eu 6 jours de repos c’est largement suffisant. Par contre le dernier match si on est qualifié, oui...et en plus on rejoue apres 4 jours de repos

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