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Photo Stade Rennais

Un renfort portugais débarque à Rennes

Rennes20 juin , 18:45
parCorentin Facy
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Le Stade Rennais a officialisé ce samedi soir sa troisième recrue du mercato. Après Adrien Thomasson et Issa Soumaré, le club breton a bouclé la venue du jeune défenseur portugais Gonçalo Oliveira.
« Le recrutement de Gonçalo s’inscrit pleinement dans notre volonté de recruter des profils prometteurs qui pourront grandir en Rouge et Noir, accompagnés par nos joueurs d’expérience. Gonçalo est un joueur que nous avions identifié il y a un certain temps, talentueux et très robuste alors qu’il n’a pas encore 20 ans. C’est aussi un leader et il a eu l’occasion de le démontrer en tant que capitaine en Youth League. Son prochain défi sera de s’adapter au football français et à la Ligue 1, nous mettrons tout en place pour qu’il y parvienne » a commenté sur le site officiel du club breton le président Arnaud Pouille.
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Ligue 1

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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Paris Saint Germain
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Rennes
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