Un renfort portugais débarque à Rennes

Les Pavard Aguerd Hojberg Medina ça allait etre une défense solide disaient certains,!!!!
c'est étonnant ! Sergio le clown expliquait que Textor n'avait aucun aucun pb, que c'etait encore un complot de la presse et nasser mdr
perdu
Oui je me doutes ! c'est pathologique on a bien compris :) Fais toi plaisir, continues à radoter papi :)
Moreira a été vendu pour sauver les comptes avant fin juin... je pense qu'on en tirait 10M de plus sans pbm en aout. il aurait ete à Rennes ou monaco il partait pas a moins de 55M.
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#ToutDonner, même son sang 🩸 Depuis Lisbonne, en Rouge toujours, bienvenue Gonçalo ✍️ #Oliveira2031 #NosHérosDuQuotidien