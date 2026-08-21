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Rennes cible un buteur de Série A qui a brillé en France

Rennes21 août , 11:30
parCorentin Facy
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En difficulté à la Lazio Rome, Boulaye Dia fait l’objet d’un intérêt du Stade Rennais, qui aimerait l’enrôler pour étoffer son secteur offensif.
Le Stade Rennais s’est déjà bien renforcé dans ce mercato estival avec les signatures de Mayenda, Reynolds, Oliveira, Cresswell ou encore Nordin et Soumaré. Le club breton fait partie, avec le Paris FC, le PSG ou encore Strasbourg, des rares équipes capables d’investir sur le marché des transferts… et ce n’est peut-être pas encore terminé. A en croire les informations du journaliste Matteo Moretto, le club breton a identifié une potentielle recrue de plus dans le secteur offensif. D’après notre confrère, le Stade Rennais est sur les rangs pour accueillir Boulaye Dia.
Après avoir brillé en Ligue 1 sous les couleurs du Stade de Reims, l’international sénégalais a vadrouillé en portant les couleurs de Villarreal, de la Salernitana et plus récemment de la Lazio Rome, qui a payé 11 millions d’euros pour le recruter en 2024. A 29 ans, celui qui compte 38 sélections avec le Sénégal sort d’une saison frustrante à Rome avec seulement 2 buts et 2 passes décisives. Des performances peu abouties qui encouragent le club italien à s’en séparer. Une aubaine pour le Stade Rennais, convaincu de pouvoir relancer Boulaye Dia et de lui accorder une place de choix dans la rotation des attaquants.

Rennes à l'assaut pour Boulaye Dia

Sa valeur marchande située à seulement 5 millions d’euros est un argument de plus qui plaide en faveur d’un potentiel transfert en Bretagne, où son profil a été validé par Franck Haise. L’ex-entraîneur de Lens et de Nice apprécie la polyvalence du joueur, capable d’évoluer sur un côté ou d’assumer le rôle de doublure du meilleur buteur de Ligue 1 Esteban Lepaul. Reste maintenant à voir si Boulaye Dia donnera suite à cet intérêt rennais et si les positions des deux clubs pourront rapidement se rapprocher alors que la fin du mercato approche.
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J'ai demandé une synthèse car j'allais pas te balancer tout le détail (pas envie de polluer le forum avec 200 lignes d'une IA ^^).

Le PSG vire Chevalier et Zabarnyi dans le money-time du mercato

Oui si on trouve un bon défenseur central

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Vous ne comptez peut être pas les vendre avant qu'ils puissent jouer ? De toute façon , comme nos jeunes, ils rentreront progressivement dans l'équipe jusqu'à devenir pour la plus part titulaires indiscutables Allez les gones !

Liverpool fait perdre 45 ME au PSG avec Barcola

voila les trou du Q parisienne qui disaient il partira pour 170M il ne les vaut absolument pas donc 120 c'est plus son prix

OM : McCourt arrive à Marseille, il va prendre la parole

😂😂😂😂

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