OM : Hojbjerg intransférable, l'Italie craque
OM•
Convoité par plusieurs clubs italiens, Pierre-Emile Hojbjerg a confié cette semaine qu'il n'était pas pressé de quitter l'Olympique de Marseille. Le milieu de terrain danois sait que pour lui il y a un gros souci face à l'état actuel du marché.
Grâce à une clause libératoire de 2 millions d'euros en fin de saison, Pierre-Emile Hojbjerg peut quitter l'OM, et en Italie plusieurs clubs pensaient même pouvoir négocier avec Grégory Lorerenzi pour recruter l'international danois dès le mercato. Les propos récents de l'ancien joueur de Tottenham sur son souhait de continuer à Marseille, et son plaisir de porter le maillot de l'OM, ont certes calmé les choses. Pourtant, il y a surtout un vrai problème dans ce dossier même pour les clubs italiens. C'est le salaire colossal touché par Pierre-Emile Hojbjerg à l'Olympique de Marseille. Le média spécialisé ViolaNews précise que la Fiorentina, un des favoris pour s'offrir Hojbjerg, butait sur cet aspect du dossier. Et notre confrère de faire un point précis sur ce dossier.
Le club de Florence, actuellement 16e de Serie A et donc en danger, veut se renforcer mais les 500.000 euros touchés mensuellement par Pierre-Emile Hojbjerg font réfléchir les dirigeants de la Viola. « Si le prix d'achat est une aubaine, on ne peut pas en dire autant de son salaire. Ce montant dépasse les capacités financières actuelles de la Fiorentina. Reste à savoir si Paratici et la direction du club seront prêts à faire une exception. Il faudra également évaluer la volonté du Danois de s'investir dans un projet qui ne participe actuellement à aucune compétition européenne », précise le média italien. Car si le milieu de terrain international danois a confié qu'il se sentait bien à Marseille, pour l'instant il n'a pas accepté de baisser son salaire.
La presse italienne dans son ensemble estime que la venue de Pierre-Emile Hojbjerg à la Fiorentina, à la Juventus ou à Milan, clubs dont le nom a été cité dans cette opération, risque d'échouer lors du mercato d'hiver. A la fois parce que le joueur ne paraît pas si pressé que cela de partir de l'OM, mais surtout parce qu'il ne serait pas non plus disposé à faire un effort salarial en cas de transfert. Autrement dit, Bruno Genesio, qui adore Hojbjerg, va probablement pouvoir compter sur lui jusqu'à la fin de la saison actuelle.
P. Højbjerg
Danemark • Âge 31 • Milieu
Friendly International2026
Matchs1
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Jaune Rouge0
Europa League2026/2027
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Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Ligue 12026/2027
Matchs8
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Jaune1
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Club Friendlies 32026
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Ligue 1
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