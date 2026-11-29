Agé de 62 ans, Luis Campos a annoncé sur les réseaux sociaux souffrir d'une grave maladie. Le conseiller sportif du PSG n'a cependant pas l'intention de lâcher ses fonctions au sein du club de la capitale.

C'est dans un très long message mis en ligne dans la nuit de samedi à dimanche que celui qui a construit l'effectif du Paris Saint-Germain a annoncé qu'il était gravement malade, sans dire précisément de quoi il souffrait. Mais Luis Campos a confié que grâce à l'aide de la totalité du club de la capitale, il se sentait capable de surmonter ce coup dur. « Je vis des moments particuliers. L’un est lié à un problème personnel de santé, mais qui ne m’empêche pas de travailler et de donner le meilleur de moi-même dans mes obligations professionnelles. Avant le match à City, j’ai réussi, après réflexion et méditation suite aux premiers traitements difficiles, à trouver l’équilibre nécessaire pour me remettre sur pied et continuer à être performant. Ça n’a pas été facile. J’ai pu compter sur l’aide de l’équipe. Des gens formidables, sur le terrain comme en dehors. Lorsque nous avons affronté le Barça, j’ai craint que ma peur ne se répercute sur l’équipe. Mais non, tout le monde a été incroyable. Mais ceux qui me connaissent savent à quel point je m’efforce de préserver l’harmonie », a confié Luis Campos, avant de dire l’importance du PSG dans ces moments délicats.

Avant le match à City, j’ai réussi, après réflexion et méditation suite aux premiers traitements difficiles, à trouver l’équilibre nécessaire pour me remettre sur pied et continuer à être performant. Ça n’a pas été facile - Luis Campos, conseille sportif du PSG

Luis Campos le reconnaît, tout le Paris Saint-Germain fait bloc derrière lui et il sent que cela l'aide. « Avec l’aide du Président Nasser et de son équipe, de Luis Enrique et de son staff, d’Olivier Gagne et de tous ceux qui travaillent au quotidien au sein de ce groupe extraordinaire à Poissy. Et enfin, les joueurs qui se sont multipliés en messages, visites personnelles, etc., me transmettant de l’énergie positive et me rappelant que, comme le dit le Coach, on se regroupe pour défendre, on se sépare pour attaquer et on se retrouve devant le but pour fêter le but. Quelle équipe ! Ensemble, j’ai senti la force nécessaire pour surmonter l’obstacle que la vie m’a mis en travers du chemin. Et c’est presque fait. Ce qui te tue pas, te doit rendre plus forte. Le travail me nourrit et me fait me sentir vivant. C’est ça qui est important pour la suite (...) Pour moi, la maladie exige la même voie que la santé. Respecter les règles, défendre et combattre ce qui nous tue ou nous donne la vie. En sachant toujours que même en suivant cette voie, nous pouvons mourir. Par notre faute ou/et par celle des autres. Après tout, c’est simple. Mais on ne le sait que plus tard. Parce que tout finit par se savoir. Et vous avoir peur? Moi non », avoue le conseiller sportif parisien, qui a largement contribué aux deux titres européens gagnés par le club de la capitale lors des deux dernières saisons.