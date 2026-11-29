Felich Bacher s'est imposé au cœur de la défense lyonnaise et cela n'est pas passé inaperçu. Au point même que le joueur arrivé d'Estoril à l'OL lors du dernier mercato est devenu international avec l'Autriche.

Lorsque l'Olympique Lyonnais a officialisé le 2 août dernier la signature de Felix Bacher, on ne peut pas réellement dire que les supporters de l'OL aient poussé des cris de joie sur les réseaux sociaux. Pour certains, la signature du défenseur de 26 ans pour 4,3 millions d'euros était un second choix, mais c'était bien mal connaître Mathieu Louis-Jean et ses réseaux. Car presque 4 mois plus tard, Bacher est devenu l'un des patrons de la défense lyonnaise, et Carlos Vicens semble du même avis que Paulo Fonseca sur ce sujet. Pour réussir à se faire une place dans le onze de l'OIympique Lyonnais et devenir un titulaire indiscutable (15 matchs joués cette saison), Felix Bacher a un secret, c'est qu'il ne se ménage jamais. Au point que ses statistiques sont affolantes.

Bacher est un marathonien

L'Equipe, Thomas Silberberger, qui entraînait le défenseur de Lyon lorsque ce dernier évoluait en Autriche, n'est pas du tout étonné de voir Felix Bacher s'imposer sous le maillot de l'Olympique Lyonnais. En effet, Opta a étudié les performances du défenseur autrichien de 26 ans et elles confirment que Felix Bacher peut regarder les plus grands sur certains aspects. Le défenseur de l'Olympique Lyonnais est le deuxième joueur de Ligue 1 à faire le plus de courses balle au pied derrière un certain Vitinha. Et dans la même lignée, Bacher est également deuxième au classement des joueurs à avoir gagné le plus de mètres derrière Amine Sbaï, le joueur du SCO. Interrogé parThomas Silberberger, qui entraînait le défenseur de Lyon lorsque ce dernier évoluait en Autriche, n'est pas du tout étonné de voir Felix Bacher s'imposer sous le maillot de l'Olympique Lyonnais.

« La dernière saison, j'en ai fait mon capitaine, une véritable aubaine pour Felix et pour l'équipe, car il est vraiment un grand leader pour les jeunes. Il cherche toujours à les faire progresser. Sa plus grande force, pour moi, par ailleurs, c'est comment il gère ses erreurs. Il est tout de suite prêt à assumer ses responsabilités juste après une erreur », explique le technicien autrichien, heureux de voir que Felix Bacher a enfin trouvé un club à sa hauteur. Et grâce à ses prestations, le défenseur de l'OL compte désormais deux sélections à son compteur avec l'Autriche. Autrement dit, le deal est gagnant-gagnant pour le club et le joueur.