Rennes cherche un entraineur pendant le match face à Nice

Terrible première période pour le Stade Rennais, apathique comme trop souvent et puni par des Niçois réalistes. Les sifflets sont très prononcés à l’encontre des joueurs d’Habib Beye, et l’entraineur franco-sénégalais est clairement dans le viseur en cas de nouveau revers. Selon les informations du compte Transfert Radar, les dirigeants du club breton n’attendent même pas la fin de la rencontre et en cas de revers, son limogeage devrait être effectif.

Le Stade Rennais a déjà contacté plusieurs entraîneurs, de Philippe Clément à Wilfried Nancy, en passant par Laurent Blanc. Les heures voire les minutes sont comptées pour Habib Beye qui n’a pas réussi à relancer l’équipe après avoir obtenu le maintien la saison passée. Et surtout, il n’a pas su fédérer le vestiaire ni tirer le meilleur des recrues estivales.