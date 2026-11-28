PSG - Lorient : Les compos (20h45 sur Ligue 1+)
Compo du Paris Saint-Germain
Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Lucas Hernandez, Vitinha, Dro, Zaïre-Emery, Godts, Dembélé, Mayulu
Compo du FC Lorient
Mvogo, Obaretin, Talbi, Adjei, Kouassi, Avom, Cadiou, Sylla, Faye, Makengo , Koné
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Non merci
PSG - Lorient : Les compos (20h45 sur Ligue 1+)
Qui disait que Dro n'avait plus la confiance de l,E ?
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|26
|11
|8
|2
|1
|25
|12
|13
|23
|12
|7
|2
|3
|21
|11
|10
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|6
|3
|3
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|12
|8
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|6
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|2
|14
|8
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|11
|6
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|9
|7
|18
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|6
|0
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|5
|2
|5
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|5
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|4
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|2
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|5
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|12
|2
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|2
|4
|22
|22
|0
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|3
|10
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|1
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|21
|-6
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|11
|3
|2
|6
|10
|18
|-8
|11
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|3
|2
|6
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|25
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|10
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|3
|1
|7
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|-5
|8
|12
|2
|2
|8
|11
|28
|-17
|2
|11
|0
|2
|9
|10
|25
|-15