ICONSPORT_254333_0135

Rennes : Blanc, Motta, Terzic, les Pinault mettent la pression sur Beye

Rennes17 oct. , 11:20
parNathan Hanini
0
Ce dimanche le Stade Rennais reçoit l’AJ Auxerre dans un match déjà très important pour les Bretons. Habib Beye est sur la sellette selon la presse. L’ancien entraîneur du Red Star doit s’imposer pour ne pas perdre son poste. Des noms circulent pour lui succéder.
Sans victoire depuis trois matchs en Ligue 1 cette saison, le Stade Rennais est encore une fois loin des attentes. Dans le jeu, les hommes d’Habib Beye ne répondent pas présents. Le climat est tendu selon la presse depuis plusieurs semaines. L'entraîneur français perd son vestiaire par ses choix et sa rigidité. Les suiveurs de la Ligue 1 expliquent ces derniers jours que l’ancien entraîneur du Red Star est sur la sellette, malgré la prise de parole du Stade Rennais dans les médias. Le match contre l’AJ Auxerre ce dimanche sera capital pour son avenir sur le banc breton. Les noms pour succéder à l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille apparaissent depuis plusieurs jours. Deux se dégagent, mais les profils sont différents.

Une pluralité de piste

La presse n’est pas d’accord sur la date de l’ultimatum donné par les propriétaires (la famille Pinault) et dirigeants rennais à Beye, mais cet ultimatum existe bel et bien. Les Bretons étudient donc les options. Ce vendredi, Onze Mondial a partagé certains noms. Viré de la Juventus la saison dernière après une première expérience très réussie à Bologne, Thiago Motta est cité. L’Italien connaît bien la France après avoir évolué du côté du Paris Saint-Germain. Déjà pressenti pour prendre la suite d’Adi Hütter à Monaco, l’ancien de l’Inter est l’une des pistes du Stade Rennais. Mais l'ancien milieu de terrain privilégie l'Italie, notamment la Fiorentina. 
Autre nom évoqué, Wilfried Nancy. L'entraîneur français de 48 ans a éclaboussé l’Amérique en amenant le club de Columbus au sacre en 2022/2023. Son nom était par ailleurs revenu l’an passé lors du licenciement d’Olivier Dall'Oglio à Saint-Etienne. C’est finalement Eirik Horneland qui avait pris le poste. Mais Rennes ouvre plusieurs portes. Outre les deux noms précédents, les dirigeants bretons scrutent d’anciens techniciens de Ligue 1 comme Lucien Favre ou encore Laurent Blanc. La Bundesliga est également dans le dossier avec des entraîneurs comme Marco Rose ou encore Edin Terzic. Habib Beye joue donc gros ce dimanche du côté du Roazhon Park face à l’AJ Auxerre. Les potentiels remplaçants jetteront sûrement un coup d’œil à la prestation des Rouge et Noir. 

Lire aussi

SRFC : Beye sur la sellette, Rennes sort du silenceSRFC : Beye sur la sellette, Rennes sort du silence
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_271689_0003
OM

OM : De Zerbi veut cet arrière droit à 2 ME en janvier !

ICONSPORT_273046_0086
PSG

Le Bayern négocie avec Barcola, coup de chaud au PSG

ICONSPORT_271742_0030
Europa League

Les supporters israéliens interdits en Angleterre, c'est confirmé

Fil Info

12:20
OM : De Zerbi veut cet arrière droit à 2 ME en janvier !
12:00
Le Bayern négocie avec Barcola, coup de chaud au PSG
11:40
Les supporters israéliens interdits en Angleterre, c'est confirmé
11:11
Le PSG avec Doué mais sans Marquinhos
11:00
Pierre Menes donne une leçon de scouting à l'OL
10:40
ASSE : La Premier League attaque Saint-Etienne
10:20
Le Barça en éruption à cause de Yamal et du PSG
10:00
EdF : Deschamps a un chouchou, ça énerve Rothen

Derniers commentaires

Le PSG bis effraie la Ligue 1, Luis Enrique en rigole

Greg c est vraiment le mec le plus frustré du site😬😬😬😬

« Nous sommes proches du PSG », une recrue de l’OL s’enflamme

Sans la var, des tas de vols et chaque année en coupe d Europe durant presque 20 ans et depuis la vidéo, aucun podium PS Ta stat comprend la perte de point avec les erreurs chose que nous meme avec ca, on vous a Rowenté

« Nous sommes proches du PSG », une recrue de l’OL s’enflamme

la var n'a rien a voir avec ca preuve en est lyon est l'equipe qui a subis le plus d'erreur saison derniere et c'est officiel pas comme ta pseudo liste faite par toi

Pierre Menes donne une leçon de scouting à l'OL

meme 30sec c'est joué tu as dis ne joueront PAS !!! fonseca fait confiance au jeune on le voit avec merah et carvallo ca veut juste dire que les autres n'ont pas le niveau cqfd

PSG : Le Real invente une solution pour acheter Vitinha

Il savent plus quoi inventer pour réaliser leurs rêves... Quelqu'un sait si ces fameuses clauses privées existent vraiment et un joueur est vraiment parti suite à l'une d'elles en France?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

Loading