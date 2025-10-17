Rennes : Blanc, Motta, Terzic, les Pinault mettent la pression sur Beye

Ce dimanche le Stade Rennais reçoit l’AJ Auxerre dans un match déjà très important pour les Bretons. Habib Beye est sur la sellette selon la presse. L’ancien entraîneur du Red Star doit s’imposer pour ne pas perdre son poste. Des noms circulent pour lui succéder.

Sans victoire depuis trois matchs en Ligue 1 cette saison, le Stade Rennais est encore une fois loin des attentes. Dans le jeu, les hommes d’Habib Beye ne répondent pas présents. Le climat est tendu selon la presse depuis plusieurs semaines. L'entraîneur français perd son vestiaire par ses choix et sa rigidité. Les suiveurs de la Ligue 1 expliquent ces derniers jours que l’ancien entraîneur du Red Star est sur la sellette, malgré la prise de parole du Stade Rennais dans les médias . Le match contre l’AJ Auxerre ce dimanche sera capital pour son avenir sur le banc breton. Les noms pour succéder à l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille apparaissent depuis plusieurs jours. Deux se dégagent, mais les profils sont différents.

Une pluralité de piste

La presse n’est pas d’accord sur la date de l’ultimatum donné par les propriétaires (la famille Pinault) et dirigeants rennais à Beye, mais cet ultimatum existe bel et bien. Les Bretons étudient donc les options. Ce vendredi, Onze Mondial a partagé certains noms. Viré de la Juventus la saison dernière après une première expérience très réussie à Bologne, Thiago Motta est cité. L’Italien connaît bien la France après avoir évolué du côté du Paris Saint-Germain. Déjà pressenti pour prendre la suite d’Adi Hütter à Monaco, l’ancien de l’Inter est l’une des pistes du Stade Rennais. Mais l'ancien milieu de terrain privilégie l'Italie, notamment la Fiorentina.

Autre nom évoqué, Wilfried Nancy. L'entraîneur français de 48 ans a éclaboussé l’Amérique en amenant le club de Columbus au sacre en 2022/2023. Son nom était par ailleurs revenu l’an passé lors du licenciement d’Olivier Dall'Oglio à Saint-Etienne. C’est finalement Eirik Horneland qui avait pris le poste. Mais Rennes ouvre plusieurs portes. Outre les deux noms précédents, les dirigeants bretons scrutent d’anciens techniciens de Ligue 1 comme Lucien Favre ou encore Laurent Blanc. La Bundesliga est également dans le dossier avec des entraîneurs comme Marco Rose ou encore Edin Terzic. Habib Beye joue donc gros ce dimanche du côté du Roazhon Park face à l’AJ Auxerre. Les potentiels remplaçants jetteront sûrement un coup d’œil à la prestation des Rouge et Noir.