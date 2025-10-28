Rennes : Beye viré, Walid Acherchour fait une révélation

Habib Beye est sur un siège éjectable à Rennes après la nouvelle défaite contre Nice dimanche. Le coach de 48 ans a pourtant le soutien des joueurs selon les révélations de Walid Acherchour.

La tension est totale au Stade Rennais après la nouvelle défaite concédée par les Bretons sur leur pelouse contre l’OGC Nice ce dimanche. Habib Beye est plus menacé que jamais , à tel point que l’ex-entraîneur du Red Star avait vidé son casier lundi avant d’apprendre qu’il était finalement maintenu jusqu’au match contre Toulouse ce mercredi. Tout autre résultat qu’une victoire face au TFC provoquerait le départ d’Habib Beye alors que les noms de Philippe Clément ou encore de Laurent Blanc sont évoqués. Au micro de RMC, Walid Acherchour a évoqué la situation de l’entraîneur breton. Et pour le consultant, un départ d’Habib Beye ne résoudrait pas tous les problèmes à Rennes, bien au contraire. Selon l’intervenant de l’After Foot, l’ancien capitaine de l’Olympique de Marseille bénéficie toujours du soutien de ses joueurs.

« Pour revenir sur le match contre Nice, la première mi-temps est très mauvaise. Mais la seconde nous montre que les joueurs n’ont pas lâché l’entraîneur. Il y a une deuxième mi-temps qui est vraiment bonne, et Rennes aurait mérité l’égalisation. Il y a eu les bons changements de la part de Beye, les signaux sont positifs pour faire la semaine. Si les dirigeants ont analysé que le problème c’était Beye, très bien, qu’ils le virent » a d’abord lancé Walid Acherchour avant d’évoquer la potentielle succession d’Habib Beye, sans grand enthousiasme.

« Après, on verra qui viendra à Rennes parce que moi quand je vois les noms… On parle de Clément, je n'est jamais été un fan de ce qu’il faisait à Monaco. J’ai lu Laurent Blanc. Alors là… pas de commentaires. Sincèrement, je veux bien sortir Beye mais sortir Beye pour prendre qui ? Si c’est pour faire un gros coup comme Thiago Motta ok mais sinon… » a soufflé celui qui intervient également dans le Winamax FC et qui n’est absolument pas emballé par les noms entendus jusqu’à présent pour potentiellement succéder à Habib Beye. Reste maintenant à voir comment se passeront les prochains jours et si le coach de Rennes parviendra à sauver sa peau ce mercredi sur la pelouse de Toulouse.