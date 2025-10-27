L'Equipe dément le limogeage d'Habib Beye

En danger sur le banc du Stade Rennais, Habib Beye a donné lieu à une guerre des médias ce lundi après-midi. A priori, l'entraîneur du club breton n'est pas viré pour le moment.

En milieu d'après-midi, Santi Aouna, journaliste de FootMercato a clairement annoncé le départ d'Habib Beye de son poste de coach du Stade Rennais, en titrant son article d'un très précis : « C’est terminé entre le Stade Rennais et Habib Beye ». Le dossier Beye était donc réglé, sauf quelques minutes plus tard, le quotidien L'Equipe prenait le contrepied de FM et indiquait que l'actuel entraîneur serait bien aux commandes de son équipe pour le déplacement de mercredi prochain à Toulouse. « La question du maintien en poste d'Habib Beye s'est clairement posée et elle a été tranchée ce lundi. Le coach rennais sera bien sur le banc à Toulouse, mercredi soir (21h05, 10e journée de L1), avec une obligation de résultat alors que le compte n'y est pas encore en termes de points et de contenu », précisent nos confrères du quotidien sportif.

Deux matchs, deux victoires, sinon la porte pour Habib Beye ?