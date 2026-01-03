Rennes : Beye l’a frustré, il va passer ses nerfs en Ligue 2

En manque de temps de jeu cette saison, Mahamadou Nagida préfère quitter le Stade Rennais. Le latéral gauche espère s’aguerrir pendant un prêt en deuxième partie de saison. Ça tombe bien, un candidat à la montée en Ligue 1 s’est manifesté pour accueillir le Camerounais.

joueur créateur, offensif, qui pourrait jouer axe ou côté, pour nous amener un peu plus de capacité d’élimination par le dribble notamment face à des blocs bas ». La direction a noté ses critères et cherche la perle rare, sans oublier de pousser les indésirables vers la sortie. Habib Beye a encore rappelé sa grande priorité. Durant ce mercato hivernal, l’entraîneur du Stade Rennais demande la signature d’un «». La direction a noté ses critères et cherche la perle rare, sans oublier de pousser les indésirables vers la sortie.

En plus du Danois Albert Grønbæk, que le club breton refuse de récupérer alors que le Genoa souhaite casser son prêt, les dirigeants rennais doivent trouver une porte de sortie au Finlandais Glen Kamara et à Mahamadou Nagida. En ce qui concerne le latéral gauche de 20 ans, l’idée n’est pas de s’en débarrasser de manière définitive. Rennes privilégie un prêt sans option d’achat de son joueur sous contrat jusqu’en 2029. Une occasion à saisir pour Le Mans. Selon les informations récoltées par Africafoot, le quatrième de Ligue 2 à mi-saison a entamé des négociations pour accueillir le Rennais en prêt jusqu’au terme de l’exercice.

L’opération ne devrait pas déplaire à Mahamadou Nagida qui, d’après nos confrères, a manifesté son envie de jouer davantage. Il faut dire que l’international camerounais, qui dispute actuellement la Coupe d’Afrique des Nations au Maroc, ne compte que cinq apparitions avec les Rouge et Noir cette saison, pour un total de 83 minutes de jeu. Le latéral gauche subit la concurrence de Quentin Merlin et surtout celle de Musa Al-Tamari qui donne satisfaction dans un rôle de piston. Cantonné au banc depuis le 29 octobre, Mahamadou Nagida aura l’opportunité de répondre à Habib Beye sur le terrain.