Mahamadou Nagida

Rennes : Beye l’a frustré, il va passer ses nerfs en Ligue 2

Rennes03 janv. , 14:30
parEric Bethsy
0
En manque de temps de jeu cette saison, Mahamadou Nagida préfère quitter le Stade Rennais. Le latéral gauche espère s’aguerrir pendant un prêt en deuxième partie de saison. Ça tombe bien, un candidat à la montée en Ligue 1 s’est manifesté pour accueillir le Camerounais.
Habib Beye a encore rappelé sa grande priorité. Durant ce mercato hivernal, l’entraîneur du Stade Rennais demande la signature d’un « joueur créateur, offensif, qui pourrait jouer axe ou côté, pour nous amener un peu plus de capacité d’élimination par le dribble notamment face à des blocs bas ». La direction a noté ses critères et cherche la perle rare, sans oublier de pousser les indésirables vers la sortie.

Lire aussi

Il ne veut plus jouer à Rennes, Rennes ne veut plus de luiIl ne veut plus jouer à Rennes, Rennes ne veut plus de lui
En plus du Danois Albert Grønbæk, que le club breton refuse de récupérer alors que le Genoa souhaite casser son prêt, les dirigeants rennais doivent trouver une porte de sortie au Finlandais Glen Kamara et à Mahamadou Nagida. En ce qui concerne le latéral gauche de 20 ans, l’idée n’est pas de s’en débarrasser de manière définitive. Rennes privilégie un prêt sans option d’achat de son joueur sous contrat jusqu’en 2029. Une occasion à saisir pour Le Mans. Selon les informations récoltées par Africafoot, le quatrième de Ligue 2 à mi-saison a entamé des négociations pour accueillir le Rennais en prêt jusqu’au terme de l’exercice.
L’opération ne devrait pas déplaire à Mahamadou Nagida qui, d’après nos confrères, a manifesté son envie de jouer davantage. Il faut dire que l’international camerounais, qui dispute actuellement la Coupe d’Afrique des Nations au Maroc, ne compte que cinq apparitions avec les Rouge et Noir cette saison, pour un total de 83 minutes de jeu. Le latéral gauche subit la concurrence de Quentin Merlin et surtout celle de Musa Al-Tamari qui donne satisfaction dans un rôle de piston. Cantonné au banc depuis le 29 octobre, Mahamadou Nagida aura l’opportunité de répondre à Habib Beye sur le terrain.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_281188_0003
Ligue 1

Monaco - OL : Les compos (17h sur BeInSports1)

ICONSPORT_279851_0034
PSG

Le PSG va faire mal, Luis Enrique calme Lens

Ligue 2
Ligue 2

L2 : Programme TV et résultats de la 18e journée

ICONSPORT_281174_0100
Ligue 2

L2 : Troyes fait le gros coup de la journée

Fil Info

03 janv. , 16:05
Monaco - OL : Les compos (17h sur BeInSports1)
03 janv. , 16:00
Le PSG va faire mal, Luis Enrique calme Lens
03 janv. , 15:56
L2 : Programme TV et résultats de la 18e journée
03 janv. , 15:55
L2 : Troyes fait le gros coup de la journée
03 janv. , 15:30
RCSA : Le remplaçant de Rosenior déjà trouvé
03 janv. , 15:00
Les 24 heures du Mans impressionnent l’ASSE
03 janv. , 14:00
C’est 65 ME, Villas-Boas ne fait aucun cadeau au PSG
03 janv. , 13:56
L1 : Gros coup dur pour le Paris FC contre le PSG

Derniers commentaires

EdF : Cet ancien de l'OL qui fait saliver Didier Deschamps

J'ai souvenir de quelqu'un il y a qques jours qui demandais depuis combien de temps il n y avait pas eu de pépites sorties du CDF de Lyon Sans parler de pépites, lukeba, kalulu, barcola, gusto et Cherki, peuvent prétendre à être titulaire dans des top 10 europeens non?

L'OL n'a arnaqué personne, un record de 31 ans tombe

Vous aller faire des articles sur tous les joueurs qui sont partis de lyon?

Robinio Vaz veut plumer l'OM, c'est confirmé

c'est triste de ne pas voir à plus long terme ! Le jeune signe en BPL et se retrouve à ne jamais jouer car il met un peu de temps a s'acclimater et c'est le début de la fin , avec un gros salaire certes mais une perte très importante dans la progression . Demander un salaire correct ok, mais vouloir un top salaire sans avoir rien véritablement prouvé, c'est inconscient

Donald Trump kidnappe le président du Vénézuela, la FIFA incendiée !

Là, on avait vu le plus grand léchage de cul de tous les temps !

PSG-OM, De Zerbi prêt à jeter l'éponge

Ben alors ferme la tu ouin ouin deja de votre calendrier tocard

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading