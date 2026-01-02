Il ne veut plus jouer à Rennes, Rennes ne veut plus de lui

En échec depuis son arrivée au Stade Rennais à l’été 2024, Albert Gronbaek va revenir en Bretagne. Le joueur est prêté au Genoa depuis le début de la saison. Le club italien n’en veut plus et les Bretons vont devoir trouver une porte de sortie.

Seulement 226 minutes de jeu depuis le début de la saison, Albert Gronbaek vit une situation difficile depuis le début le lancement de la Serie A. Le joueur, prêté au Genoa, enchaîne les échecs et le club italien souhaite casser le prêt. La formation de Serie A ne lèvera pas l’option d’achat de 10 millions d’euros et le Stade Rennais va devoir lui trouver une nouvelle porte de sortie. Ouest France dévoile que les Bretons ont la main dans le dossier et souhaitent que le joueur gagne du temps de jeu. Le but est de le valoriser afin de le vendre.

Gronbaek veut quitter Rennes et enchaîne les échecs

Un an et demi après son arrivée au Stade Rennais, l’international danois (huit sélections, un but) enchaîne les désillusions. Acheté pour 15 millions d’euros à Bodo Glimt, Gronbaek va devoir se relancer. Ouest France explique que le joueur ne veut plus évoluer au Stade Rennais. Il est donc difficile de croire que son retour en janvier ne se conclut pas par un nouveau prêt. « Si une autre porte de sortie est trouvée, Gronbaek, qui ne souhaite pas revenir en Bretagne, quittera le Genoa en janvier, » explique le quotidien régional. En contrat jusqu’en 2029, le joueur de 24 ans a déjà été prêté la saison dernière à Southampton, un autre échec. Le natif de Risskov n’avait pris part qu’à seulement quatre petits matchs de Premier League (143 minutes de jeu au total.) Le compte à rebours est lancé jusqu’au 31 janvier pour trouver la meilleure solution pour tous les partis. Le joueur a manqué les deux dernières journées de Serie A pour fatigue musculaire.