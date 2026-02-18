PSG : Désiré Doué contredit Daniel Riolo

Double buteur avec le PSG face à l'AS Monaco en Ligue des champions ce mardi, Désiré Doué a célébré ses réalisations en se bouchant les oreilles. Une manière de célébrer qui lui vaut les critiques de Daniel Riolo, même si son entourage confirme que ce n'était pas une réponse à Ousmane Dembélé.

Lancé très tôt dans la partie pour remplacer Ousmane Dembélé, blessé, alors que ses coéquipiers étaient menés 2 à 0, Désiré Doué a permis à lui seul d'inverser la rencontre en inscrivant deux buts (29', 67') et étant à l'origine du but d'Achraf Hakimi (41') grâce à une lourde frappe. Pour célébrer ses deux buts, l'ancien Rennais a bouché ses oreilles, de sorte à montrer qu'il voulait faire taire les critiques. Sauf que pour Daniel Riolo, en faisant ça, il se met directement en opposition avec Ousmane Dembélé et Vitinha, qui ont tous les deux critiqués l'individualisme de certains - sans les nommer expressément.

« Sa réponse avec les mains sur les oreilles est inappropriée. Ça veut dire que tu n'acceptes pas les critiques. S'il n'y a que les critiques des médias, aucun problème. Là, le cas est un peu différent parce que ce sont ses coéquipiers. J'aime qu'il ait du caractère, j'aime ce joueur. Mais c'est un peu comme s'il disait à Dembélé : 'tais toi'. Je pose juste la question, est-ce que cette attitude des mains sur l'oreille peut entrainer une réaction chez Dembélé : 'c'était par rapport à moi les mains sur l'oreille ?' », a expliqué Daniel Riolo. Un avis que ne partage pas l'entourage de l'intéressé.

L'entourage de Doué dément

En effet, selon des informations de L'Equipe, les proches de Désiré Doué ont tenu à rassurer en indiquant que sa célébration n'avait rien à voir avec les critiques d'Ousmane Dembélé survenue après la défaite à Rennes. En fait, c'était « une manière de répondre à l'environnement plutôt qu'à Dembélé », précisent-ils. En attendant, Doué a réussi à faire taire les critiques le concernant en se montrant décisif sur les trois buts parisiens.