Habib Beye officiellement licencié, l'OM accélère

OM18 févr. , 15:40
parCorentin Facy
Le dossier Habib Beye devrait connaître son épilogue ce mardi. Le désormais ex-entraîneur de Rennes a été licencié par le club breton, ce qui va accélérer sa signature à l'OM.
Après avoir officiellement bouclé la venue de Franck Haise, le Stade Rennais s’est définitivement séparé de son désormais ex-entraîneur Habib Beye. Selon les informations de RMC, le technicien de 48 ans n’est plus sous contrat avec le pensionnaire du Roazhon Park. Un épilogue qui va logiquement accélérer sa venue à l’Olympique de Marseille comme le confirme Fabrice Hawkins.
Les négociations entre Habib Beye et le club phocéen vont s’accélérer et ont désormais de fortes chances d’aboutir dans la journée. Dès mardi, Frank McCourt et Medhi Benatia ont rencontré les joueurs ainsi que les supporters en leur annonçant l’arrivée très probable d’Habib Beye pour succéder à Roberto De Zerbi. L’épine rennaise étant officiellement enlevée du pied des dirigeants marseillais, il n’y a désormais plus d’obstacle pour que le deal n’aboutisse pas. Habib Beye pourrait même être sur le banc de l’OM dès vendredi face à Brest pour le compte de la 23e journée de Ligue 1.
MAJ 15h50 : Un accord de principe a été trouvé ce mardi entre l'Olympique de Marseille et Habib Beye selon RMC. Si l'entraîneur sénégalais signe rapidement son contrat, il devrait être sur le banc à Brest vendredi pour diriger son premier match avec l'OM.
Derniers commentaires

OM : C'est fini, Pablo Longoria claque la porte

Quel cirque!!!!

OM : C'est fini, Pablo Longoria claque la porte

Et ouais mais a l'intersaison on était encore en c1 et 2eme..

Le Lyon 2026 encore plus fort que le grand OL

Hubert fournier ;) remy garde cest la saison juste avant

OM : C'est fini, Pablo Longoria claque la porte

Logique quil veuille partir quand tu te fais rétrograder en général tu te casse .. pas plus mal .. merci a lui il aura pas fait pire que les autres...hormis l'épisode marcelino et rabiot perso je lui reproche rien mais cest mieux pour tout le monde quil parte et quon fasse place neuve donc au contraire je vois pas ca comme un boxon mais plutot comme une rectification... tu pourra être mort de rire quand tu aura vue son remplaçant.... ou pas.. ( perso je pense quil y a moyen que tu repleure dans pas longtemps)

Habib Beye officiellement licencié, l'OM accélère

Pas fan mais bon .. avec le recul aucun grand nom ne veut venir dans cette situation et pour un si court projet de 4 mois surtout vue que apparemment tout sera remis a plat pour l'année prochaine avec un nouveau projet et de nouvelles personne .. donc cest peut être la meilleure et rare solution qui se propose pour cette opération dragon de 4 mois ..beye na rien a perdre et tout a prouver si il réussi il en sortira largement grandi

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40221246482919
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Lorient
31228772933-4
10
Toulouse
302286832266
11
Angers SCO
29228592227-5
12
Brest
27227692934-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232265112740-13
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

