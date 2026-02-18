Habib Beye officiellement licencié, l'OM accélère

OM : C'est fini, Pablo Longoria claque la porte

Logique quil veuille partir quand tu te fais rétrograder en général tu te casse .. pas plus mal .. merci a lui il aura pas fait pire que les autres...hormis l'épisode marcelino et rabiot perso je lui reproche rien mais cest mieux pour tout le monde quil parte et quon fasse place neuve donc au contraire je vois pas ca comme un boxon mais plutot comme une rectification... tu pourra être mort de rire quand tu aura vue son remplaçant.... ou pas.. ( perso je pense quil y a moyen que tu repleure dans pas longtemps)