L'OM implose, il pleure Adrien Rabiot

En pleine tempête, Frank McCourt a pris des décisions fortes pour l'OM, donnant plus de pouvoir à Medhi Benatia et moins à Pablo Longoria. Une décision qu'Eric Di Meco comprend, lui qui en veut encore au président phocéen pour sa gestion des cas Alexis Sanchez et Adrien Rabiot.

L' Olympique de Marseille est en pleine crise. Pourtant, sur le papier, les choses sont encore loin d'être terribles. Certes, Roberto De Zerbi n'a pas réussi à emmener son équipe au-delà de la phase de championnat en Ligue des champions, mais il reste encore une troisième place précieuse à aller chercher en Ligue 1 , et une Coupe de France, sans PSG, à portée de main.

Frank McCourt est venu à Marseille ce mardi pour prendre des décisions fortes, a redonné du pouvoir à Medhi Benatia et a déclassé Pablo Longoria. Un choix qui fait jaser, même si pour Eric Di Meco, l'actuel président de l'OM est le premier responsable du fiasco marseillais, citant sa gestion des dossiers Alexis Sanchez et Adrien Rabiot.

Eric Di Meco charge Longoria

« Medhi, il a sa responsabilité. Il a fait venir que des hommes à lui. Il n'y a pas une super ambiance au club depuis un an. Tout le monde s'observe, il y a l'équipe de Medhi et les autres. La mauvaise ambiance, c'est lui qui l'a mise en place. Mais quand même, le premier responsable de tout ce qui se passe depuis cinq ou six ans, c'est quand même Pablo Longoria. La stabilité, la direction sportive, le choix des hommes… c'est lui qui l'a fait. Le péché originel, c'est la manière dont certains joueurs ont été traités, comme Alexis Sanchez à l'époque. Ces joueurs-là sont rares. C'est un trésor, tu dois tout faire pour les garder même s'ils sont vieillissants. Comme Rabiot ! Comment tu fais pour te passer de Rabiot ? C'est le meilleur joueur de la saison passée. C'est celui qui montait au créneau parce que les mecs dormaient. Les 150 joueurs en cinq ans, c'est pas Benatia, c'est lui (Longoria) ! », a lancé l'ancien latéral gauche de l'OM.

Pour Eric Di Meco, la responsabilité incombe clairement à Pablo Longoria étant donné sa position dans l'organigramme marseillais. Son déclassement est finalement la réponse à une longue instabilité pendant sa présidence.