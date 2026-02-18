ICONSPORT_266745_0604

L'OM implose, il pleure Adrien Rabiot

OM18 févr. , 16:30
parQuentin Mallet
2
En pleine tempête, Frank McCourt a pris des décisions fortes pour l'OM, donnant plus de pouvoir à Medhi Benatia et moins à Pablo Longoria. Une décision qu'Eric Di Meco comprend, lui qui en veut encore au président phocéen pour sa gestion des cas Alexis Sanchez et Adrien Rabiot.
L'Olympique de Marseille est en pleine crise. Pourtant, sur le papier, les choses sont encore loin d'être terribles. Certes, Roberto De Zerbi n'a pas réussi à emmener son équipe au-delà de la phase de championnat en Ligue des champions, mais il reste encore une troisième place précieuse à aller chercher en Ligue 1, et une Coupe de France, sans PSG, à portée de main.
Frank McCourt est venu à Marseille ce mardi pour prendre des décisions fortes, a redonné du pouvoir à Medhi Benatia et a déclassé Pablo Longoria. Un choix qui fait jaser, même si pour Eric Di Meco, l'actuel président de l'OM est le premier responsable du fiasco marseillais, citant sa gestion des dossiers Alexis Sanchez et Adrien Rabiot.

Eric Di Meco charge Longoria

« Medhi, il a sa responsabilité. Il a fait venir que des hommes à lui. Il n'y a pas une super ambiance au club depuis un an. Tout le monde s'observe, il y a l'équipe de Medhi et les autres. La mauvaise ambiance, c'est lui qui l'a mise en place. Mais quand même, le premier responsable de tout ce qui se passe depuis cinq ou six ans, c'est quand même Pablo Longoria. La stabilité, la direction sportive, le choix des hommes… c'est lui qui l'a fait. Le péché originel, c'est la manière dont certains joueurs ont été traités, comme Alexis Sanchez à l'époque. Ces joueurs-là sont rares. C'est un trésor, tu dois tout faire pour les garder même s'ils sont vieillissants. Comme Rabiot ! Comment tu fais pour te passer de Rabiot ? C'est le meilleur joueur de la saison passée. C'est celui qui montait au créneau parce que les mecs dormaient. Les 150 joueurs en cinq ans, c'est pas Benatia, c'est lui (Longoria) ! », a lancé l'ancien latéral gauche de l'OM.
Pour Eric Di Meco, la responsabilité incombe clairement à Pablo Longoria étant donné sa position dans l'organigramme marseillais. Son déclassement est finalement la réponse à une longue instabilité pendant sa présidence.
2
Derniers commentaires

OM : C'est fini, Pablo Longoria claque la porte

Quel cirque!!!!

OM : C'est fini, Pablo Longoria claque la porte

Et ouais mais a l'intersaison on était encore en c1 et 2eme..

Le Lyon 2026 encore plus fort que le grand OL

Hubert fournier ;) remy garde cest la saison juste avant

OM : C'est fini, Pablo Longoria claque la porte

Logique quil veuille partir quand tu te fais rétrograder en général tu te casse .. pas plus mal .. merci a lui il aura pas fait pire que les autres...hormis l'épisode marcelino et rabiot perso je lui reproche rien mais cest mieux pour tout le monde quil parte et quon fasse place neuve donc au contraire je vois pas ca comme un boxon mais plutot comme une rectification... tu pourra être mort de rire quand tu aura vue son remplaçant.... ou pas.. ( perso je pense quil y a moyen que tu repleure dans pas longtemps)

Habib Beye officiellement licencié, l'OM accélère

Pas fan mais bon .. avec le recul aucun grand nom ne veut venir dans cette situation et pour un si court projet de 4 mois surtout vue que apparemment tout sera remis a plat pour l'année prochaine avec un nouveau projet et de nouvelles personne .. donc cest peut être la meilleure et rare solution qui se propose pour cette opération dragon de 4 mois ..beye na rien a perdre et tout a prouver si il réussi il en sortira largement grandi

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40221246482919
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Lorient
31228772933-4
10
Toulouse
302286832266
11
Angers SCO
29228592227-5
12
Brest
27227692934-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232265112740-13
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

