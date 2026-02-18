OL, Lens, la menace Chelsea se précise au mercato

Sous les ordres de Liam Rosenior, Chelsea se montrera de nouveau très actif lors du prochain mercato. L’ancien entraîneur de Strasbourg connaît le championnat de France par coeur et devrait cibler certaines pépites de Ligue 1.

Cet hiver, Chelsea a raté un très gros coup dans le championnat de France. Très intéressé par Jérémy Jacquet, le club londonien s’est fait griller la politesse par Liverpool. En effet, les Reds ont raflé la mise dans le dossier du défenseur de Rennes avec un transfert à hauteur de 70 millions d’euros pour une arrivée prévue cet été. Un échec pour Chelsea, qui a d’autres pépites de Ligue 1 dans le viseur, notamment au poste de milieu de terrain.

Tandis que le numéro neuf Emanuel Emegha rejoindra Liam Rosenior à Stamford Bridge cet été, Chelsea pourrait notamment piocher dans le championnat de France pour renforcer son milieu de terrain. Et deux noms sont évoqués par TopMercato comme idéaux pour les Blues afin de garnir ce secteur de jeu avec de véritables cracks en devenir de notre Ligue 1 : Tyler Morton ainsi que Mamadou Sangaré.

Chelsea, un oeil sur Morton et Sangaré ?

« Recruté pour 8 M€ par le RC Lens lors du mercato estival 2025, le Malien de 22 ans vaut un montant “substantiel” selon son club » explique d’abord le média spécialisé avant de souffler à Chelsea le nom de Tyler Morton, brillant avec l’Olympique Lyonnais cette saison après son transfert en provenance de Liverpool l’été dernier. « L’Olympique lyonnais, pas au mieux financièrement, n’apparaît pas en mesure de le retenir. Si Chelsea se penche sur le dossier au mercato de 2026, un transfert pourrait rapidement survenir » explique le média. explique d’abord le média spécialisé avant de souffler à Chelsea le nom de Tyler Morton, brillant avec l’Olympique Lyonnais cette saison après son transfert en provenance de Liverpool l’été dernier.explique le média.

Autrement dit, Chelsea a de très belles opportunités à saisir en France, sans compter que des joueurs comme Bouaddi ou Barco sont également susceptibles d’intéresser Liam Rosenior pour venir apporter de la concurrence à Andrey Santos, Enzo Fernandez ou encore Moses Caicedo à Chelsea. De quoi faire trembler l’OL, Lens ou encore Strasbourg sur le plan sportif. Economiquement en revanche, il est évident que tous les joueurs cités sont susceptibles de remplir les caisses des clubs vendeurs avec des transferts qui se situeront tous au-dessus de la barre des 30 millions d’euros.