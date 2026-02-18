OL, Lens, la menace Chelsea se précise au mercato

Quel cirque!!!!
Et ouais mais a l'intersaison on était encore en c1 et 2eme..
Hubert fournier ;) remy garde cest la saison juste avant
Logique quil veuille partir quand tu te fais rétrograder en général tu te casse .. pas plus mal .. merci a lui il aura pas fait pire que les autres...hormis l'épisode marcelino et rabiot perso je lui reproche rien mais cest mieux pour tout le monde quil parte et quon fasse place neuve donc au contraire je vois pas ca comme un boxon mais plutot comme une rectification... tu pourra être mort de rire quand tu aura vue son remplaçant.... ou pas.. ( perso je pense quil y a moyen que tu repleure dans pas longtemps)
Pas fan mais bon .. avec le recul aucun grand nom ne veut venir dans cette situation et pour un si court projet de 4 mois surtout vue que apparemment tout sera remis a plat pour l'année prochaine avec un nouveau projet et de nouvelles personne .. donc cest peut être la meilleure et rare solution qui se propose pour cette opération dragon de 4 mois ..beye na rien a perdre et tout a prouver si il réussi il en sortira largement grandi
🗨 « C'est un club dans lequel on se sent très vite chez soi. » 🎙 Six mois après son arrivée à l'OL, Tyler Morton se confie sur cette première saison en Rouge & Bleu 🦁 #OLOGCN