ICONSPORT_335393_0017

OL, Lens, la menace Chelsea se précise au mercato

OL18 févr. , 16:00
parCorentin Facy
3
Sous les ordres de Liam Rosenior, Chelsea se montrera de nouveau très actif lors du prochain mercato. L’ancien entraîneur de Strasbourg connaît le championnat de France par coeur et devrait cibler certaines pépites de Ligue 1.
Cet hiver, Chelsea a raté un très gros coup dans le championnat de France. Très intéressé par Jérémy Jacquet, le club londonien s’est fait griller la politesse par Liverpool. En effet, les Reds ont raflé la mise dans le dossier du défenseur de Rennes avec un transfert à hauteur de 70 millions d’euros pour une arrivée prévue cet été. Un échec pour Chelsea, qui a d’autres pépites de Ligue 1 dans le viseur, notamment au poste de milieu de terrain.
Tandis que le numéro neuf Emanuel Emegha rejoindra Liam Rosenior à Stamford Bridge cet été, Chelsea pourrait notamment piocher dans le championnat de France pour renforcer son milieu de terrain. Et deux noms sont évoqués par TopMercato comme idéaux pour les Blues afin de garnir ce secteur de jeu avec de véritables cracks en devenir de notre Ligue 1 : Tyler Morton ainsi que Mamadou Sangaré.

Chelsea, un oeil sur Morton et Sangaré ?

« Recruté pour 8 M€ par le RC Lens lors du mercato estival 2025, le Malien de 22 ans vaut un montant “substantiel” selon son club » explique d’abord le média spécialisé avant de souffler à Chelsea le nom de Tyler Morton, brillant avec l’Olympique Lyonnais cette saison après son transfert en provenance de Liverpool l’été dernier. « L’Olympique lyonnais, pas au mieux financièrement, n’apparaît pas en mesure de le retenir. Si Chelsea se penche sur le dossier au mercato de 2026, un transfert pourrait rapidement survenir » explique le média.

Lire aussi

Gros danger sur l’OL, six clubs débarquentGros danger sur l’OL, six clubs débarquent
Autrement dit, Chelsea a de très belles opportunités à saisir en France, sans compter que des joueurs comme Bouaddi ou Barco sont également susceptibles d’intéresser Liam Rosenior pour venir apporter de la concurrence à Andrey Santos, Enzo Fernandez ou encore Moses Caicedo à Chelsea. De quoi faire trembler l’OL, Lens ou encore Strasbourg sur le plan sportif. Economiquement en revanche, il est évident que tous les joueurs cités sont susceptibles de remplir les caisses des clubs vendeurs avec des transferts qui se situeront tous au-dessus de la barre des 30 millions d’euros.
3
Articles Recommandés
ICONSPORT_274910_0531
OM

OM : C'est fini, Pablo Longoria claque la porte

ICONSPORT_266745_0604
OM

L'OM implose, il pleure Adrien Rabiot

ICONSPORT_280552_0034
OM

Habib Beye officiellement licencié, l'OM accélère

Fil Info

18 févr. , 17:05
OM : C'est fini, Pablo Longoria claque la porte
18 févr. , 16:30
L'OM implose, il pleure Adrien Rabiot
18 févr. , 15:40
Habib Beye officiellement licencié, l'OM accélère
18 févr. , 15:20
PSG : Désiré Doué contredit Daniel Riolo
18 févr. , 15:00
ASSE : Le miracle Montanier en seulement deux matchs
18 févr. , 14:30
Rennes bloque Beye, l'OM fonce sur Regragui
18 févr. , 14:00
PSG : Après Dembélé, le PSG craint un deuxième coup dur
18 févr. , 13:40
Le Lyon 2026 encore plus fort que le grand OL

Derniers commentaires

OM : C'est fini, Pablo Longoria claque la porte

Quel cirque!!!!

OM : C'est fini, Pablo Longoria claque la porte

Et ouais mais a l'intersaison on était encore en c1 et 2eme..

Le Lyon 2026 encore plus fort que le grand OL

Hubert fournier ;) remy garde cest la saison juste avant

OM : C'est fini, Pablo Longoria claque la porte

Logique quil veuille partir quand tu te fais rétrograder en général tu te casse .. pas plus mal .. merci a lui il aura pas fait pire que les autres...hormis l'épisode marcelino et rabiot perso je lui reproche rien mais cest mieux pour tout le monde quil parte et quon fasse place neuve donc au contraire je vois pas ca comme un boxon mais plutot comme une rectification... tu pourra être mort de rire quand tu aura vue son remplaçant.... ou pas.. ( perso je pense quil y a moyen que tu repleure dans pas longtemps)

Habib Beye officiellement licencié, l'OM accélère

Pas fan mais bon .. avec le recul aucun grand nom ne veut venir dans cette situation et pour un si court projet de 4 mois surtout vue que apparemment tout sera remis a plat pour l'année prochaine avec un nouveau projet et de nouvelles personne .. donc cest peut être la meilleure et rare solution qui se propose pour cette opération dragon de 4 mois ..beye na rien a perdre et tout a prouver si il réussi il en sortira largement grandi

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40221246482919
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Lorient
31228772933-4
10
Toulouse
302286832266
11
Angers SCO
29228592227-5
12
Brest
27227692934-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232265112740-13
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

Loading