Rennes : Accord trouvé, Jacquet fonce vers Chelsea

Chelsea a fait de Jérémy Jacquet sa priorité pour le marché des transferts hivernal. Le joueur est d'accord pour signer, et les négociations débutent à des montants très élevés.

Le Stade Rennais s’attendait à se faire attaquer de partout cet hiver en raison de la présence dans l’effectif d’Habib Beye de plusieurs jeunes joueurs à très fort potentiel. C’est déjà le cas pour Kader Meïté, qui fait l’objet d’un intérêt appuyé de la part d’Al-Hilal. Le club d’Arabie Saoudite entend mettre 40 millions d’euros sur la table pour s’offrir le jeune attaquant, mis en valeur avec le Stade Rennais depuis un an désormais.

Chelsea et Jacquet sont d'accord

Mais en défense aussi, le danger rôde. Le club breton est attaqué sérieusement par Chelsea pour Jérémy Jacquet. Le taulier de la défense rennaise y est pour beaucoup dans la nouvelle solidité de la formation d’Habib Beye, et ses performances ont tapé dans l’oeil de Liam Rosenior, qui a forcément un oeil aiguisé sur la Ligue 1, le championnat qu’il fréquentait avec Strasbourg. Désormais chez les Blues, le technicien anglais a fait de Jacquet sa priorité, surtout que Rennes a martyrisé Strasbourg sur les deux derniers matchs (1-0 et 4-1).

Selon les informations du Telegraph, Chelsea va faire une offre dans les prochains jours pour le jeune défenseur français. Mais le jeu du mercato a déjà débuté car les pensionnaires de Stamford Bridge ont contacté l’entourage de Jacquet et ont trouvé un accord contractuel avec lui, révèle de son côté Foot Mercato. Une première tentative à 48 millions d’euros est envisagée par le club londonien, pour tâter le terrain. Selon RMC, Rennes n’est absolument pas vendeur, mais une offre avec 60 millions d’euros sur la table, ce qui serait un record historique de vente pour les « Rouge et Noir », finirait par faire réfléchir les dirigeants.

A 20 ans, Jacquet compte 30 matchs sous le maillot du Stade Rennais, mais ses performances cette saison ont fait l’unanimité. Titulaire à chaque match, il n’a manqué qu’une rencontre pour cause de suspension, et n’a pas été remplacé une seule fois. Sa progression a permis à sa valeur de doubler de 10 à 20 ME en quelques mois, mais voir son départ être validé par une offre trois fois plus importante serait difficile à refuser pour le Stade Rennais. Et Chelsea l’a bien compris.