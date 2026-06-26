Rennes : 3 recrues en approche, ça chauffe !

Le retour de vacances approche et la direction du Stade Rennais veut accélérer son mercato. Trois nouveaux joueurs sont attendus prochainement, avec quelques chamboulements apportés à des postes clés.

Lundi 29 juin prochain, c'est la rentrée à Rennes . Les joueurs non internationaux sont attendus au centre d'entraînement pour une reprise en douceur, avec des premiers tests médicaux pour évaluer la forme de chacun. En attendant, la direction sportive travaille activement sur le mercato et sur les moyens de renforcer l'effectif, en accord avec les souhaits tactiques et collectifs de Franck Haise.

Et comme l'indique Ouest-France, ça bouge déjà beaucoup chez les Rouge et Noir. Alors que Mathys Silistrie sera prêté pendant l'été afin de glaner un temps de jeu de gardien titulaire ailleurs pour progresser, les dirigeants bretons sont déjà sur le point de boucler l'arrivée de la doublure de Brice Samba au poste de gardien de but numéro 2.

Rennes est à fond sur le mercato

En effet, le quotidien régional affirme que le Stade Rennais est proche de s'offrir Nicolas Lemaître, le gardien de l'ESTAC Troyes. Mais ce n'est pas tout, car ce poste n'est pas le seul à faire l'objet de réflexions. Franck Haise souhaite également du renfort à la fois en défense et en attaque et pourrait prochainement bénéficier de l'arrivée de Bryan Reynolds, le latéral droit américain (7 sél.) de Westerlo passé par l'AS Rome. Concernant le poste d'attaquant de pointe, le Stade Rennais est aussi en discussion avec Sunderland pour l'international Espoirs espagnol Eliezer Mayenda (21 ans).

Trois recrutements clés qui viendraient ainsi s'ajouter à ceux d'Issa Soumaré et de Gonçalo Oliveira, déjà officialisés par le club juste après l'ouverture officielle du mercato en France. L'objectif du Stade Rennais est donc clair, s'activer rapidement sur le marché des transferts pour offrir à Franck Haise un groupe au complet au plus vite avant la reprise de la Ligue 1 en août prochain.